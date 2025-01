Virada Salvador tem redução de 45% no número de atendimentos em saúde

Módulo assistencial instalado na Arena O Canto da Cidade - Foto: Ascom/SMS

No segundo dia do Festival Virada Salvador 2025, neste sábado,28, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) contabilizou 79 atendimentos realizados nos dois módulos assistenciais instalados na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. O número representa uma redução de 45% em comparação aos atendimentos no segundo dia de festa do ano passado, que foi de 122 casos.

Dos 79 casos, 71 precisaram de assistência clínica, ou seja, sem gravidade, quatro passaram por atendimento cirúrgico, três pelo ortopédico e um pela enfermagem. Cinco pessoas foram transferidas para unidades de saúde.

Nos dois primeiros dias de evento (27 e 28) foram 153 casos atendidos nos módulos de saúde, com mais de 90% de ocorrências sem gravidade. As causas mais prevalentes nos atendimentos foram cefaleia (dor de cabeça), seguido de dor abdominal, lombalgia (dor na lombar) e náuseas/vômito.

Vigilância sanitária

Durante o segundo dia de shows, a Vigilância Sanitária de Salvador (Visa) inspecionou 168 serviços. Na lista estão barracas de alimentos, food trucks, bares, barracas e serviços de saúde, barracas de alimentos, food trucks, bares, camarotes e serviços de saúde.

Desses, 105 estavam em conformidade com as exigências sanitárias, enquanto os demais receberam orientações sobre irregularidades detectadas, como o uso inadequado de utensílios, armazenamento impróprio de alimentos e práticas de manipulação que não atendiam aos padrões exigidos. Não houve interdições.

As fiscalizações incluíram três camarotes, um serviço de buffet, uma ambulância, nove bares, 11 lanchonetes, dois postos médicos, dois módulos de saúde, 28 barracas e dez food trucks. Além destes, foram fiscalizados dois box de alimentos, sete baianas de acarajé e 93 ambulantes.

A equipe da Visa também inspecionou a Escola Municipal Luiza Mahim, em Armação, que está sendo utilizada como abrigo para os filhos (as) das ambulantes que estão participando do evento. O local está em conformidade com as normas sanitárias.

Foram realizadas 330 inspeções, com 126 serviços em total conformidade. Os demais precisaram de pequenos ajustes nos protocolos, o que resultou em dois dias de festa sem interdições.

Salvador Acolhe

No sábado, 72 crianças foram avaliadas pelos profissionais de odontologia para a realização do levantamento epidemiológico e uma extração foi realizada. Também foram feitos 15 atendimentos clínicos e a antropometria (acompanhamento do desenvolvimento) em 14 crianças, para a atualização das condicionalidades do Bolsa Família. Nos dois dias de evento foram realizadas 25 consultas clínicas.

Proteção

Na segunda noite do Festival Virada Salvador 2025, a Guarda Civil Municipal (GCM) registrou apenas duas ocorrências e realizou mais de 970 ações preventivas, dentre elas patrulhamentos e abordagens. Mais de 1 mil crianças foram identificadas com pulseiras.

Os agentes também recuperaram mais de 50 documentos. A lista pode ser verificada no site da GCM (www.salvador.ba.gov.br) e a retirada realizada até o final da festa, das 9h às 5h do dia seguinte, na base da GCM, localizada na Vila da Prefeitura, na Arena O Canto da Cidade.

Assistência social

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) deu prosseguimento ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) - Campanha Criança Não É Mão de Obra. As equipes realizaram 596 abordagens e identificaram 25 casos de vulnerabilidade social, com cadastros efetuados para assistência social.

Foram promovidos dois encaminhamentos para o Salvador Acolhe e 15 para demais serviços da Sempre e parceiros (Cras, Creas, Conselho Tutelar e outros). O Mirante Acessível recebeu 46 pessoas, sendo 28 delas com deficiência e 18 acompanhantes.

Trânsito

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realizou 88 autuações na região da Arena O Canto da Cidade por infrações de trânsito diversas, e dois veículos foram removidos por estacionamento irregular. As vagas Zona Azul no entorno do festival foram ocupadas por 301 carros. Nenhum acidente de trânsito ou intenso congestionamento foi registrado na região.

A Blitz Respeite a Vida (Lei Seca) abordou 223 condutores e nenhum deles foi flagrado dirigindo após consumir bebida alcoólica. Dezoito motoristas e motociclistas recusaram a passar pelo teste no etilômetro (bafômetro), quatro notificações foram emitidas por infrações diversas e realizadas duas remoções de veículos.

Transporte

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) registrou 80 viagens realizadas pelas linhas especiais 2025, na segunda noite do Festival Virada Salvador 2025. Além da frota regular, mais 30 ônibus reguladores foram utilizados para dar apoio à operação.

Duzentos e cinquenta e seis táxis fizeram 539 viagens, transportando 1.078 passageiros na festa. A equipe de fiscalização de transporte clandestino abordou 60 veículos entre motos e carros de passeio. Destes, seis foram notificados por oferecer riscos aos usuários.

Ambulantes

No segundo dia do Virada Salvador 2025, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) realizou 137 abordagens com orientações aos trabalhadores ambulantes, reforçando a organização e a segurança no circuito da festa. Foram apreendidos 996 itens irregulares, incluindo bebidas, alimentos perecíveis e espetos, garantindo o cumprimento das normas e a proteção do público.

Salvamar

Os agentes da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) registraram 92 ações preventivas na praia, além de dois atendimentos por corte no supercílio e embriaguez. As vítimas receberam atendimento médico.

Iluminação

A Diretoria de Serviços de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip/Semop) registrou nove ocorrências neste sábado (28), das quais oito foram resolvidas durante o plantão noturno. O evento transcorreu sem registro de apagões, falhas no fornecimento de energia ou problemas de iluminação.

As ações realizadas incluíram a relocação do quadro de comando do posto de abordagem na via de acesso, a manutenção com aprumação de um poste com risco de queda e a instalação de dois projetores na área interna da arena, ampliando a luminosidade do espaço.

Também foi programada a vedação da caixa de passagem em um ponto de ônibus das redondezas, serviço que será executado durante o dia para prevenir vandalismo e furtos. No total, foram realizados seis reforços de iluminação para garantir a eficiência e segurança da estrutura.

Manutenção

A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) efetuou, no segundo dia do Festival, a limpeza e desobstrução de 92 metros de calhas, 148 metros de redes de drenagem e 15 caixas de passagem. Também foi realizada a manutenção de 6,5 m² de ecodeck; aplicação de 0,5 m³ de brita; aterramento e nivelamento de irregularidades em terreno; manutenção de manta geotêxtil aplicadas em calhas; aplicação de asfalto a frio para correção de irregularidades em pavimentos; remoção de piquetes, barrotes, pontos de ancoragem e outras estruturas que ofereciam riscos; e sinalização de caixa de passagem danificada, dentre outros serviços.

Mulher, infância e juventude – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) recebeu 98 crianças e adolescentes no Salvador Acolhe - Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência, instalado na Escola Municipal Luiza Mahim. Do total, quase 90% são negras, 48 são do sexo feminino e 50 do masculino, 26 estão na faixa etária de 0 a 3 anos, 17 crianças de 4 a 6 anos, 43 possuem de 7 a 11 anos e 13 pertencem à faixa etária de 12 a 17 anos.

Nove crianças possuem espectro autista e duas têm Transtorno Opositivo Desafiador (TOD). Além de Salvador, há acolhidos residentes em Camaçari (1), Feira de Santana (1), Lauro de Freitas (12) e Serrinha (2).

O Centro de Referência de Atenção à Mulher (Cram) promoveu 243 abordagens, sendo 209 orientações e informações. O serviço também realizou atendimento a 34 mulheres que relataram estar vivendo algum tipo de violência fora do evento, em seu cotidiano.

Fiscalização

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) realizou 278 vistorias, 264 orientações, sete notificações, dois embargos de obras, uma apreensão de publicidade irregular, seis remoções de publicidade de marcas não patrocinadoras. Trinta e três ações de monitoramento sonoro foram realizados durante os shows.

Ouvidoria

A Ouvidoria Geral do Município (OGM) contabilizou, na segunda noite do Festival Virada Salvador 2025, 262 registros. Destes, a maioria foi de informações e orientações sobre a localização de táxi e pontos de ônibus, saída da Arena e localização de banheiros climatizados.

O serviço registrou 58 elogios relacionados aos preços dos alimentos comercializados na Vila Gastronômica, os espaços interativos da Roda Gigante e Arena Game e as atrações no palco principal. As onze reclamações citadas foram sobre o desembarque de carros por aplicativo, horários dos ônibus e falta de sinalização para a saída da Arena. Foram computadas, ainda, duas solicitações de serviço para fiscalização de estacionamento em local irregular e lavagem de rua no entorno da Arena.

A Ouvidoria está com estande fixo localizado próximo ao palco Brisas, equipe volante percorrendo todo o local e atendimento 24h através do Fala Salvador, no número 156.