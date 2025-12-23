Ceia de Natal pode colocar a vida do seu pet em risco; veja alimentos proibidos

Confira os alimentos mais perigosos - Foto: Ilustrativa/Freepik

Com a chegada das comemorações de fim de ano, é comum que cães e gatos também recebam agrados extras em meio às reuniões familiares e pratos variados. Especialistas em medicina veterinária, porém, fazem um alerta: muitos alimentos tradicionais das ceias podem ser altamente prejudiciais à saúde dos pets e estão entre os principais responsáveis por casos de intoxicação alimentar registrados nesse período.

Segundo o médico-veterinário Dr. Alan Pazian, o metabolismo dos animais é diferente do humano e não consegue processar adequadamente muitos ingredientes presentes na nossa alimentação cotidiana.

“Alimentos como chocolate, uvas, passas, cebola, alho e carnes muito gordurosas podem causar desde quadros leves de gastroenterite até intoxicações graves, com risco real à vida do animal”, explica.

O veterinário também enfatiza que entre os alimentos mais perigosos estão chocolates e sobremesas natalinas, que contêm substâncias tóxicas para cães e gatos, além de temperos e condimentos usados em carnes assadas. O consumo desses itens pode desencadear sintomas como:

Vômitos;

Diarreia;

Tremores;

Salivação excessiva;

Convulsões;

Alterações cardíacas.

A médica-veterinária Taise Peneluc, que também atende na Clínica dos Animais Dr. Alan Pazian, reforça que muitas intoxicações acontecem por desconhecimento e boa intenção. “Oferecer um pequeno pedaço parece inofensivo, mas, dependendo do alimento e da quantidade, pode causar uma intoxicação severa. Já atendemos casos em que o animal precisou ser internado após ingerir restos de ceia”, alerta.

Excesso alimentar

Outro ponto destacado pelos especialistas é o excesso de comida. Mesmo alimentos que não são tóxicos podem provocar inflamação no pâncreas, problemas digestivos e agravar doenças já existentes quando oferecidos fora da dieta habitual dos animais.



| Foto: Freepik

“A pancreatite é uma das ocorrências mais comuns após as festas. É uma condição dolorosa, que exige tratamento imediato e, em alguns casos, internação”, acrescenta Dr. Alan Pazian.

Os especialistas orientam que o carinho com os pets deve ser demonstrado de forma segura. Manter os animais afastados da mesa, orientar familiares e convidados a não oferecerem alimentos e disponibilizar petiscos próprios para pets são medidas simples que evitam problemas sérios.

Amor também é cuidado e prevenção. Respeitar a alimentação adequada do pet é garantir bem-estar e saúde, especialmente em períodos festivos Dra. Taise Peneluc.

Entre os itens mais perigosos estão:

Chocolate: contém teobromina, substância tóxica para cães e gatos, podendo causar vômitos, tremores, convulsões e arritmias.

Uvas e passas: associadas à insuficiência renal aguda, principalmente em cães.

Cebola, alho e temperos em geral: provocam alterações nas células sanguíneas, levando à anemia.

Carnes gordurosas, frituras e restos de assados: podem causar pancreatite, uma inflamação grave e dolorosa.

Doces, panetones e sobremesas: além do açúcar, muitos contêm adoçantes como o xilitol, extremamente tóxico para cães.

Bebidas alcoólicas: mesmo pequenas quantidades podem causar intoxicação severa, afetando o sistema nervoso.

O que fazer em caso de intoxicação em pets