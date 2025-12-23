Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ZONA PET

Ceia de Natal pode colocar a vida do seu pet em risco; veja alimentos proibidos

Veterinários alertam que alimentos comuns podem causar intoxicações graves e até colocar a vida dos animais em risco

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/12/2025 - 9:39 h
Confira os alimentos mais perigosos
Confira os alimentos mais perigosos -

Com a chegada das comemorações de fim de ano, é comum que cães e gatos também recebam agrados extras em meio às reuniões familiares e pratos variados. Especialistas em medicina veterinária, porém, fazem um alerta: muitos alimentos tradicionais das ceias podem ser altamente prejudiciais à saúde dos pets e estão entre os principais responsáveis por casos de intoxicação alimentar registrados nesse período.

Segundo o médico-veterinário Dr. Alan Pazian, o metabolismo dos animais é diferente do humano e não consegue processar adequadamente muitos ingredientes presentes na nossa alimentação cotidiana.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Alimentos como chocolate, uvas, passas, cebola, alho e carnes muito gordurosas podem causar desde quadros leves de gastroenterite até intoxicações graves, com risco real à vida do animal”, explica.

O veterinário também enfatiza que entre os alimentos mais perigosos estão chocolates e sobremesas natalinas, que contêm substâncias tóxicas para cães e gatos, além de temperos e condimentos usados em carnes assadas. O consumo desses itens pode desencadear sintomas como:

  • Vômitos;
  • Diarreia;
  • Tremores;
  • Salivação excessiva;
  • Convulsões;
  • Alterações cardíacas.

A médica-veterinária Taise Peneluc, que também atende na Clínica dos Animais Dr. Alan Pazian, reforça que muitas intoxicações acontecem por desconhecimento e boa intenção. “Oferecer um pequeno pedaço parece inofensivo, mas, dependendo do alimento e da quantidade, pode causar uma intoxicação severa. Já atendemos casos em que o animal precisou ser internado após ingerir restos de ceia”, alerta.

Excesso alimentar

Outro ponto destacado pelos especialistas é o excesso de comida. Mesmo alimentos que não são tóxicos podem provocar inflamação no pâncreas, problemas digestivos e agravar doenças já existentes quando oferecidos fora da dieta habitual dos animais.

Imagem ilustrativa da imagem Ceia de Natal pode colocar a vida do seu pet em risco; veja alimentos proibidos
| Foto: Freepik

“A pancreatite é uma das ocorrências mais comuns após as festas. É uma condição dolorosa, que exige tratamento imediato e, em alguns casos, internação”, acrescenta Dr. Alan Pazian.

Os especialistas orientam que o carinho com os pets deve ser demonstrado de forma segura. Manter os animais afastados da mesa, orientar familiares e convidados a não oferecerem alimentos e disponibilizar petiscos próprios para pets são medidas simples que evitam problemas sérios.

Amor também é cuidado e prevenção. Respeitar a alimentação adequada do pet é garantir bem-estar e saúde, especialmente em períodos festivos
Dra. Taise Peneluc.

Entre os itens mais perigosos estão:

  • Chocolate: contém teobromina, substância tóxica para cães e gatos, podendo causar vômitos, tremores, convulsões e arritmias.
  • Uvas e passas: associadas à insuficiência renal aguda, principalmente em cães.
  • Cebola, alho e temperos em geral: provocam alterações nas células sanguíneas, levando à anemia.
  • Carnes gordurosas, frituras e restos de assados: podem causar pancreatite, uma inflamação grave e dolorosa.
  • Doces, panetones e sobremesas: além do açúcar, muitos contêm adoçantes como o xilitol, extremamente tóxico para cães.
  • Bebidas alcoólicas: mesmo pequenas quantidades podem causar intoxicação severa, afetando o sistema nervoso.

O que fazer em caso de intoxicação em pets

  • Não provoque vômito sem orientação profissional. Essa prática pode agravar o quadro.
  • Retire imediatamente o acesso do animal ao alimento suspeito.
  • Observe os sintomas, como vômitos, diarreia, apatia, tremores, salivação excessiva, dificuldade para respirar ou convulsões.
  • Procure um médico-veterinário com urgência, mesmo que os sinais pareçam leves. O tempo é determinante no sucesso do tratamento.
  • Leve informações importantes, como o alimento ingerido, quantidade aproximada e horário da ingestão.
  • Nunca administre medicamentos humanos ao pet.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aliemntos Animais animais de estimação cães gatos pets Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Confira os alimentos mais perigosos
Play

Essas são as 5 raças de pets mais carinhosas que você pode ter

Confira os alimentos mais perigosos
Play

Crime animal? Macaco rouba celular de turista e faz selfies

x