ZONA PET
DÓCEIS

Hamsters: saiba se animais são pets e realmente indicados para crianças

Segundo veterinário, a espécie mais comum no Brasil é o hamster sírio

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

06/09/2025 - 8:06 h
Espécie de hamster dócil
Espécie de hamster dócil

A criação de pets é algo bastante comum no Brasil, principalmente de cães e gatos, animais mais convencionais nos lares. Mas, há aqueles animais que são chamados de pets não convencionais, a exemplo dos hamsters que as crianças costumam brincar e interagir.

Pensando na temática, o Portal A TARDE conversou com o médico veterinário Marcelo Santos Silva, especialista atendimento domiciliar de pets silvestres e exóticos, que nos explicou sobre as características dos hamsters, quais os cuidados e como esse tipo de animal deve ser criado.

Segundo o especialista, hamsters são mantidos como animais de companhia, considerados como pets não convencionais que são bem aceitos nas famílias por conta das características como tamanho, docilidade, graciosidade, pelagem, interação e facilidade no manejo.

Ainda de acordo com o veterinário, os bichos fazem parte da família dos roedores apresentando um crescimento contínuo dos dentes e, por isso, a alimentação específica e balanceada é um importante componente do sucesso no manejo. Dentre as diversas espécies, a mais comum no Brasil o hamster Sírio.

Ele pontuou ainda que o peso pode variar de acordo com a espécie. O hamster sírio pesa em média entre 85 a 150 gramas enquanto o hamster chinês pesa em média 35 a 40 gramas. A longevidade pode variar entre 2 a 3 anos e também são bastante prolíferos iniciando a vida reprodutiva aos 2 meses de vida.

Ele indica que os animais sejam mantidos isolados inclusive para evitar brigas devido as características territorialista da espécie. Marcelo esclareceu ainda que os animais são sensíveis a alterações respiratórias causadas principalmente por erros no cuidado.

"Uma boa limpeza do ambiente com trocas do substrato e higiene de bebedouros e comedouros e aquisição de casinhas específicas para a espécie com boa ventilação reduz significativamente o risco do pet adoecer proporcionando muito mais saúde e longevidade", pontuou Marcelo.

O veterinário contou que não é indicado expor os hamsters ao sol e eles gostam de tomar banho em um pó específico para essa finalidade adquirido em pet shop. O veterinário diz que os bichos são indicados para o público infantil, mas é necessário ter a supervisão de um adulto.

Tags:

Cuidados hamsters pets

x