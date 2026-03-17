LAURO DE FREITAS
Mais de 20 animais esperam por você no "Adote no Parque" este sábado
Evento oferece feira de adoção responsável e vacinação antirrábica a partir das 10h, programação encerra com show gratuito de Pedro Pondé
Por Jair Mendonça Jr
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Neste sábado, 21, o Parque Shopping Bahia transforma-se em um centro de esperança para animais resgatados. Em parceria com a REMCA (Rede de Mobilização pela Causa Animal), o evento "Adote no Parque" chega à sua 16ª edição com o objetivo de conectar mais de 20 cães e gatos a novos lares.
A iniciativa ganha força diante de um dado alarmante: em Salvador, estima-se que pelo menos 700 cães vivam em abrigos ou sob cuidados de protetores, aguardando uma oportunidade de adoção.
Saúde animal: vacinação antirrábica
Antes do início da feira de adoção, o shopping oferece um serviço essencial para a comunidade. Das 10h às 16h, haverá um ponto de vacinação antirrábica gratuita. É uma oportunidade para tutores garantirem a imunização de seus pets com conveniência e segurança.
O perfil dos pets
Todos os animais disponíveis para adoção foram resgatados de situações de abandono ou maus-tratos pela REMCA. Eles chegam ao evento vacinados, castrados e vermifugados. Entre os destaques desta edição estão:
- Ruya (1 ano): porte pequeno/médio, dócil e sociável.
- Benedita (5 meses): filhote cheia de energia.
- Pretinha, Elza e Menina: fêmeas adultas já castradas e prontas para adaptação imediata.
O que você precisa saber para adotar
Para levar um novo melhor amigo para casa neste sábado, o interessado deve cumprir alguns requisitos básicos de adoção responsável.
É necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento de identidade com foto original e um comprovante de residência atualizado.
No local, todos os candidatos passam por uma entrevista obrigatória com a equipe da REMCA, que visa garantir a compatibilidade entre o perfil do animal e a nova família.
Vale lembrar que todos os pets já são entregues vacinados e vermifugados, e a maioria já está castrada. Atenção: se o seu plano é adotar um gato, é indispensável levar uma caixa de transporte segura para o deslocamento.
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Encerramento com Pedro Pondé
A partir das 19h, a Praça de Alimentação recebe o cantor Pedro Pondé. Com um repertório que mistura rock, reggae e MPB, o show gratuito promete ser o desfecho ideal para um dia dedicado à conscientização e ao bem-estar animal.
Fotos
Menina, castrada, porte médio, 2 anos | Ruya, pequeno para médio porte, 1 ano, castrada | Benedita, 5 meses | |
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