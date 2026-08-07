Raças de cães populares correm risco de extinção; veja lista

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Entre inúmeros animais em risco de extinção, os cachorros também sofrem ameaça de desaparecimento. Raças populares como Cane corso, Cão chinês de Foo e Spaniel de Sussex representam uma parcela dos cães de raça pura registrados menos a cada ano.

Segundo estatísticas divulgadas ao longo dos anos pelo American Kennel Club (AKC) e pela Fédération Cynologique Internationale (FCI), algumas raças de cães vêm enfrentando desafios para sua preservação devido à queda no número de registros.

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Em alguns casos, os registros anuais chegam a ficar abaixo de 100 exemplares. Mas quais raças de cachorros correm risco de desaparecer?

Confira quais cães estão em risco de extinção

Cane corso

Cane corso - Foto: Reprodução| Redes sociais

Conhecido por ser um cão de rinha, ele foi empregado em fazendas, a fim de espantar animais selvagens ou invasores. No entanto, com o avanço das cidades, a raça foi se tornando incomum na sociedade.

Durante a década de 1970, a raça foi praticamente extinta, o que não aconteceu devido a alguns criadores italianos. Atualmente, o cane corso ainda corre riscos, principalmente por ser considerado agressivo em relação a humanos.

Cão chinês de Foo

Foto: Reprodução

Os cães guardiões dos templos budistas, foi desenvolvida na China, onde é conhecida como “shi”, que significa “leão”. Além disso, a raça era conhecida por serem lutadores contra maus espíritos e era comum oferecer estes animais em sacrifício aos deuses.

Atualmente, restam apenas poucos exemplares localizados de forma isolada no norte da China.

Cão tailandês de crista dorsal

Cão tailandês de crista dorsal - Foto: Reprodução

Conhecida como tai ridgeback, o cão permaneceu durante muito tempo isolado e não pôde se beneficiar com cruzamentos seletivos.

A principal característica é uma faixa de pelos nas costas, implantada em sentido contrário. O cachorro é considerado uma raça extremamente rara e vulnerável pelo isolamento populacional e baixo número de exemplares.

Spaniel de Sussex

Spaniel de Sussex - Foto: Reprodução

Criada para a caça e caracterizada por seu pêlo dourado-avermelhado e temperamento tranquilo, quase desapareceu após a Segunda Guerra Mundial, quando restavam apenas cinco exemplares.

No entanto, a criadora inglesa Joy Freer salvou a raça da extinção total por meio de um cuidadoso trabalho de reprodução. Hoje, continuam sendo cães raros e vulneráveis

Pitbull pode ser proibido no Brasil

Cães da raça pitbull podem ser proibidos de reproduzir no Brasil. Apresentado na Câmara dos Deputados em 2024, o Projeto de Lei 1265/2024 prevê a proibição da comercialização, a reprodução e a importação de cachorros da raça "Pit Bull" em todo o território nacional.

Além das proibições diretas, o texto prevê "outras providências" e está indexado a temas como o manejo de animais potencialmente perigosos e a esterilização animal.

Caso o PL seja aprovado, estados e municípios terão o prazo de 90 dias após a virada, para registrar todos os animais da raça já existentes nos órgãos de saúde e zoonoses.

O portal A TARDE tentou contato com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), representante da Fédération Cynologique Internationale (FCI) no Brasil, para solicitar dados atualizados sobre o tema, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.