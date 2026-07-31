Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET

VAI VIRAR LEI?

Cães da raça pitbull podem ser proibidos no Brasil

Casos envolvendo ataques da raça são frequentes no país

Agatha Victoria Reis
Por
Raça American Pit Bull Terrier
Raça American Pit Bull Terrier - Foto: Reprodução| Freepik

Cães da raça pitbull podem ser proibidos de reproduzir Brasil. Apresentado na Câmara dos Deputados em 2024, o Projeto de Lei 1265/2024 prevê a proibição da comercialização, a reprodução e a importação de cachorros da raça "Pit Bull" em todo o território nacional.

Além das proibições diretas, o texto prevê "outras providências" e está indexado a temas como o manejo de animais potencialmente perigosos e a esterilização animal.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Caso o PL seja aprovado, estados e municípios terão o prazo de 90 dias após a virada, para registrar todos os animais da raça já existentes nos órgãos de saúde e zoonoses.

Leia Também:

SAÚDE PET

Hábito comum pode encurtar a vida do seu cachorro
Hábito comum pode encurtar a vida do seu cachorro imagem

DIA MUNDIAL DO TIGRE

Pet de R$ 400 mil: relembre a história maluca de Mike Tyson e sua tigresa
Pet de R$ 400 mil: relembre a história maluca de Mike Tyson e sua tigresa imagem

ZONA PET

Pets podem ajudar a reduzir o Imposto de Renda
Pets podem ajudar a reduzir o Imposto de Renda imagem

Perigo da raça pitbull

O texto ainda prevê regras de circulação com focinheira em locais públicos e a obrigatoriedade de castração dos animais existentes.

O projeto surge a partir da observação de casos envolvendo ataques de cães da raça, com registros de fugas de residências, ausência de equipamentos de segurança, ferimentos graves e até mortes.

Atualmente, a proposta de autoria do deputado Gilberto Nascimento (PSD/SP), está unida ao PL 2376/2003 e encontra-se na situação de "Pronta para Pauta no Plenário (PLEN). O projeto tramita em regime de prioridade e está sujeito à apreciação do Plenário.

Sobre a raça pitbull

Originária dos Estados Unidos no século XIX, a raça American Pit Bull Terrier surgiu a partir do cruzamento entre os antigos buldogues e terriers.

O animal é frequentemente associado a uma fama de agressividade devido ao mau uso histórico e à criação irresponsável. No entanto, o pitbull puro destaca-se por ser dócil, brincalhão e profundamente apegado à sua família humana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cães e gatos Pitbull

Relacionadas

Mais lidas