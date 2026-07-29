Pet de R$ 400 mil: relembre a história maluca de Mike Tyson e sua tigresa

Ter um tigre como petnão é algo comum na sociedade. Entretanto, na década de 1990, o ex-boxeador Mike Tyson não era apenas conhecido por sua força no ringue, mas também por criar este animal selvagem como se fosse de estimação.

No total, Tyson comprou três tigres, mas logo percebeu a dor de cabeça que era cuidar deles. Aí, ele mandou dois para um santuário e ficou só com a tigresa Kenya, com quem viveu durante vários anos.

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O pugilista costumava tratar o animal como se fosse um bicho doméstico, permitindo acesso à sua casa em Las Vegas e até saindo para passear com ela em uma coleira, ilustrando a sua excentricidade.

Custos e polêmicas em criar um tigre

Junto a compras de carros, mansões e joias, os tigres, que custaram mais de R$ 400 mil, foram um dos motivos que levaram Tyson a enfrentar um período marcado por altos e baixos, incluindo problemas legais e um retorno ao boxe após uma suspensão, o que levou Tyson a se livrar do animal.

Foto: Reprodução| Instagram

No entanto, esse não foi o único motivo que levou o boxeador a se desfazer do tigre. Em uma entrevista à GQ norte-americana, em 2019, Mike Tyson revelou que o animal arrancou o braço de uma pessoa em um acidente na residência.

“Eu tive que me desfazer dela quando os olhos e a cabeça começaram a falhar. Ah, e ela arrancou o braço de alguém”, contou.

O que aconteceu com o tigre?

O ataque aconteceu após uma pessoa invadir a área onde ficava a tigresa para tentar interagir com o animal. Após o episódio, Tyson foi obrigado pela justiça a se desfazer da tigresa Kenya.

Conheça a história bizarra (e cara) dos tigres de estimação de Mike Tyson - Foto: Reprodução| Instagram

O lutador classifica o momento como um dos mais difíceis de sua vida. Mas, com o passar dos anos, ele criou um discurso diferente e consciente dos perigos e problemas de ter um animal exótico como pet.

É perigoso criar um tigre?

Mesmo com casos famosos como o de Mike Tyson, a criação de tigres não é recomendada. A prática é altamente desaconselhada por especialistas, biólogos e autoridades ambientais.

Embora vídeos na internet façam parecer que grandes felinos podem agir como "gatos gigantes", os tigres mantêm seus instintos predadores intactos, mesmo quando criados por humanos desde filhotes.

Foto: Reprodução| Instagram

Sobre o Dia Mundial do Tigre

Você sabia que existe o Dia Mundial do Tigre? Celebrado em 29 de julho, a data foi instituída no ano de 2010 durante a Cúpula Global do Tigre em São Petersburgo, na Rússia, com o objetivo principal de conscientizar a população sobre o risco crítico de extinção que o maior felino do mundo enfrenta.