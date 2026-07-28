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Pets podem ajudar a reduzir o Imposto de Renda

Entenda como ter um animal de estimação pode aliviar o orçamento

Agatha Victoria Reis
Por
Animal de estimação pode reduzir imposto
Animal de estimação pode reduzir imposto - Foto: Reprodução| Freepik

Ter um animal de estimação pode reduzir o Imposto de Renda. Em tramitação na Câmara dos Deputados, um projeto de lei propõe autorizar a dedução de gastos essenciais com pets na declaração anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

O Projeto de Lei nº 4.236/2025, de autoria do deputado federal Capitão Alden (PL/BA), tem como objetivo aliviar o orçamento das famílias brasileiras e incentivar o bem-estar animal.

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O que pode ser deduzido?

Segundo o projeto, pode ser deduzido gastos com a saúde preventiva do animal como:

  • Alimentação e ração;
  • Consultas, tratamentos médicos e cirurgias veterinárias;
  • Exames clínicos, vacinação, vermifugação e castração;
  • Medicamentos veterinários prescritos e planos de saúde animal.

De acordo com a proposta, o limite padrão para o abatimento no imposto é de R$ 3.000,00 por ano contribuinte, valor a ser corrigido anualmente pelo IPCA.

Já em casos de animais adotados em abrigos públicos ou entidades sem fins lucrativos, o teto recebe um acréscimo de 50%, subindo para R$ 4.500,00.

Como obter a dedução?

Para que os tutores possam abater os valores em uma futura aprovação, o projeto estabelece exigências obrigatórias:

  • Comprovação fiscal: apresentação obrigatória de notas fiscais emitidas no CPF do tutor do pet.
  • Identificação do animal: o pet precisa estar registrado formalmente por meio de microchip, sistema oficial de registro ou declaração de posse responsável.
  • Profissionais credenciados: os serviços médicos veterinários devem ser prestados por clínicas ou profissionais devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).

Além disso, é crucial ressaltar que a regra se aplica estritamente a animais de estimação mantidos no domicílio, ficando excluídos os animais destinados à criação comercial, esportiva ou agropecuária.

O projeto já foi aprovado?

O projeto ainda não foi aprovado e não está em vigor. Atualmente, a proposta segue sob análise em regime ordinário pelas comissões temáticas internas do Congresso Nacional.

O texto foi anexado a outras propostas de teor semelhante como o PL-6104/2023 e o PL 2562/2026, para que tramitem e sejam votados de forma conjunta pela Mesa Diretora.

Após isso, o documento aguarda a designação de relatoria e a votação na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) antes de seguir para votação em plenário ou encaminhamento ao Senado Federal.

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Tags

cães e gatos Imposto de Renda

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