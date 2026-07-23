SAÚDE PET
Saiba se castrar o cachorro na idade adulta faz mal ao seu pet
Veterinária explica sobre o procedimento nos animais
A castração em cães é cercada por dúvidas e mitos que podem atrapalhar as decisões dos tutores. Entre os principais questionamentos estão a existência de uma faixa etária ideal para o procedimento e se cães adultos podem ser castrados.
Para sanar essas dúvidas, a médica veterinária Evilyn Oliveira, explicou ao A TARDE que a cirurgia é uma importante medida da medicina preventiva e que “ela reduz o risco de diversas doenças do sistema reprodutor, melhora a qualidade de vida de muitos animais e pode aumentar sua expectativa de vida”.
Mas existe perigo em castrar o cachorro na idade adulta?
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Perigo da castração em cachorros adultos
Segundo a veterinária, não existe perigo em castrar o animal na vida adulta. No entanto, o animal deve estar em boas condições clínicas.
Além disso, alguns benefícios preventivos diminuem quando a castração é realizada mais tardiamente.
No caso das fêmeas, a proteção contra tumores mamários é muito maior quando a cirurgia é realizada antes do primeiro cio. Já nos machos, a castração ajuda a prevenir doenças testiculares e reduz a incidência de alterações prostáticas relacionadas aos hormônios.
“Animais idosos podem apresentar outras doenças associadas à idade, por isso é fundamental realizar uma avaliação clínica e exames antes da cirurgia”, explicou a veterinária.
Existe uma faixa etária para a castração?
Embora rumores de que muitos cães sejam castrados entre 5 e 6 meses de idade seja o ideal, atualmente a medicina veterinária recomenda avaliar cada paciente de forma individual.
De acordo com a veterinária, a castração não possui uma idade máxima definida. “O fator mais importante é que o animal seja avaliado por um médico veterinário e passe por exames pré-operatórios para verificar se está apto ao procedimento cirúrgico”, explicou.
Em relação à uma “idade ideal” para ocorrer a castração nos animais, a médica explica que de se observar fatores como raça, porte, sexo e condição clinica antes do procedimento.
Benefícios da castração entre machos e fêmeas
A cirurgia de rotina que traz inúmeros benefícios para cães machos e fêmeas, dentre elas estão:
Fêmeas
- Previne a piometra, uma infecção uterina grave que pode colocar a vida do animal em risco;
- Reduz o risco de tumores mamários.
Machos
- Previne tumores testiculares;
- Reduz a ocorrência de hiperplasia prostática;
- Diminui comportamentos relacionados à reprodução.
Além disso, a castração contribui para o controle populacional, reduzindo o abandono de animais e promovendo benefícios para a saúde.