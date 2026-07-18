Nova espécie rara de macaco que ‘coaxa’ como sapo é descoberta

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Uma nova espécie rara de macaco foi descoberta no centro-leste da República Democrática do Congo. Com uma mancha alaranjada que se estende da boca até o nariz, o animal surpreende pelo som que emite, semelhante ao coaxar dos sapos.

O animal, descrito pela primeira vez em artigo lançado no periódico PLOS ONE nesta quarta-feira, 15, é a quinta espécie de primata africano descoberta nos últimos 75 anos e se encontra em risco de extinção.

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De acordo com os pesquisadores, o macaco, apelidado de Likweli pelo povo local de Balanga, é uma espécie inédita, diferente de qualquer outra da região.

Sobre a nova espécie de macaco

Batizado de Colobus congoensis, o animal é coberto por pelos escuros. O rosto se destaca pela coloração negra, semelhante à do piche, enquanto os olhos, também escuros, dão a impressão de que o primata utiliza uma máscara.

O animal possui uma cauda comprida e orelhas grandes, além de pesar pouco mais de 5 quilos.

Segundo os pesquisadores, para comprovar que o animal pertence a uma nova espécie, foram realizados testes genéticos em laboratório, além da análise de espécimes que haviam sido confiscados de caçadores por guardas do parque nacional.

Foto: Frankfurt Zoological Society/Reprodução

Após a investigação, os testes confirmaram que a espécie pertencia ao gênero Colobus e também foi encontrado um parentesco com outra espécie, de outra região.

O Likweli é uma “espécie irmã” do Colobus satananas, que vive a cerca de 1.200 quilômetros de distância, no centro-oeste do continente africano. As duas espécies apresentam características semelhantes, incluindo as vocalizações.

“A descoberta de Colobus congoensis é, ao mesmo tempo, um triunfo científico e um lembrete preocupante de que algumas das criaturas mais raras da Terra podem desaparecer antes mesmo que o mundo saiba de sua existência”, disse Kate Detwiler, uma das pesquisadoras do estudo.