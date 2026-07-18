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NATUREZA

Nova espécie rara de macaco que ‘coaxa’ como sapo é descoberta

Animal foi encontrado no centro-leste da República Democrática do Congo

Agatha Victoria Reis
Por
Macaco foi batizado de Colobus congoensis
Macaco foi batizado de Colobus congoensis - Foto: Frankfurt Zoological Society/Reprodução

Uma nova espécie rara de macaco foi descoberta no centro-leste da República Democrática do Congo. Com uma mancha alaranjada que se estende da boca até o nariz, o animal surpreende pelo som que emite, semelhante ao coaxar dos sapos.

O animal, descrito pela primeira vez em artigo lançado no periódico PLOS ONE nesta quarta-feira, 15, é a quinta espécie de primata africano descoberta nos últimos 75 anos e se encontra em risco de extinção.

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De acordo com os pesquisadores, o macaco, apelidado de Likweli pelo povo local de Balanga, é uma espécie inédita, diferente de qualquer outra da região.

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Sobre a nova espécie de macaco

Batizado de Colobus congoensis, o animal é coberto por pelos escuros. O rosto se destaca pela coloração negra, semelhante à do piche, enquanto os olhos, também escuros, dão a impressão de que o primata utiliza uma máscara.

O animal possui uma cauda comprida e orelhas grandes, além de pesar pouco mais de 5 quilos.

Segundo os pesquisadores, para comprovar que o animal pertence a uma nova espécie, foram realizados testes genéticos em laboratório, além da análise de espécimes que haviam sido confiscados de caçadores por guardas do parque nacional.

Imagem ilustrativa da imagem Nova espécie rara de macaco que ‘coaxa’ como sapo é descoberta
Foto: Frankfurt Zoological Society/Reprodução

Após a investigação, os testes confirmaram que a espécie pertencia ao gênero Colobus e também foi encontrado um parentesco com outra espécie, de outra região.

O Likweli é uma “espécie irmã” do Colobus satananas, que vive a cerca de 1.200 quilômetros de distância, no centro-oeste do continente africano. As duas espécies apresentam características semelhantes, incluindo as vocalizações.

“A descoberta de Colobus congoensis é, ao mesmo tempo, um triunfo científico e um lembrete preocupante de que algumas das criaturas mais raras da Terra podem desaparecer antes mesmo que o mundo saiba de sua existência”, disse Kate Detwiler, uma das pesquisadoras do estudo.

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