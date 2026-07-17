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SAÚDE PET

Pets podem ter diabetes? Veja doenças que animais e humanos têm em comum

Condições podem atingir os animais e seres humanos

Agatha Victoria Reis
Por
Condições podem atingir os animais
Condições podem atingir os animais - Foto: Reprodução| Freepik

Animais e humanos podem compartilhar as mesmas doenças. Condições como diabetes, câncer e artrite afetam as pessoas, mas também podem comprometer a saúde de cães e gatos.

Diferente das zoonoses, essas doenças não são transmitidas entre o tutor e seu pet. Elas são desenvolvidas por fatores como predisposição genética, alimentação, estilo de vida e idade. Conheça doenças de “gente” que também atingem os pets.

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Veja 5 doenças que pets e humanos têm em comum

  • Diabetes - A doença em animais e humanos ocorre quando o corpo não produz ou não usa bem a insulina. Em cães, é igual ao diabetes tipo 1 humano, devido a falta de insulina. Já em gatos, é como o tipo 2 humano, onde existe a resistência à insulina, ligado à obesidade.
  • Problemas de tireoide - Quando ocorre aumento do volume da glândula tireoide, localizada no pescoço, e ela passa a produzir hormônios em excesso, pode atingir os gatos. Alguns sintomas no felino são: hiperatividade, inquietude e perda de peso, apesar do aumento do apetite.
  • Epilepsia - A epilepsia afeta humanos e animais, como cães. Ambas as espécies apresentam sintomas motores, alterações de consciência e podem sofrer danos cerebrais sem o controle médico adequado.
  • Artrite - A inflamação nas articulações afeta humanos e animais, como cães e gatos. Em ambas as espécies, a doença causa dor crônica, inchaço e dificuldade de movimento.
  • Vírus da Imunodeficiência - Parecido com o efeito do HIV em humanos, ela ataca o sistema imune dos gatos, o deixa os felinos incapazes de combater outras infecções. Nos EUA, entre 1,5% e 3% de gatos são infectados com FIV.
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cães e gatos Saúde saúde de cães e gatos

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