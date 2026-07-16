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SAÚDE PET

Conheça brinquedos interativos que ajudam a reduzir ansiedade em cães

Estresse e tédio podem afetar a saúde dos cachorros

Agatha Victoria Reis
Por
Brinquedos interativos para o seu pet
Brinquedos interativos para o seu pet - Foto: Reprodução| Freepik

Ansiedade de separação, estresse e tédio estão entre os problemas que podem afetar a saúde dos cães. Para evitar comportamentos destrutivos e reduzir a ansiedade, é importante que os tutores adotem estratégias que promovam o bem-estar dos animais.

A solução para promover a saúde física e emocional dos cães não está apenas em passeios rápidos. Brinquedos interativos, como dispositivos de ração e tapetes de lamber, ajudam a estimular o gasto de energia física e mental, além de manter o animal entretido.

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Transformar a rotina do seu cachorro pode ser um desafio divertido e ainda contribuir para a prevenção de problemas de comportamento. Confira alguns brinquedos interativos para o seu pet!

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Brinquedos interativos para cachorro

  • Pet Ball: bola onde se coloca ração e o cão deve batê-la para liberar os grãos aos poucos.
  • Tapete de Lamber: ideal para passar pastinhas (frutas, iogurte, carne). O desafio pode ser aumentado ao congelar o tapete antes de oferecer ao cão.
  • Desafio da Caixa: para gatos, caixas são palácios. Para cães, coloque petiscos dentro de uma caixa com papel amassado para ele rasgar e procurar.
  • Passeio Estruturado: o passeio do cão não é uma maratona. Deixe ele cheirar a grama e os cantos. Estimular o olfato cansa a mente deles mais do que andar quilômetros.
  • Mordedores de Nylon ou Borracha: atendem à necessidade genética e instintiva que os cães têm de mastigar e roer objetos resistentes.

Dicas de uso

Apesar dos brinquedos serem uma opção para o bem-estar animal, é importante que os tutores estejam atentos ao uso dos objetos. Muitos brinquedos, especialmente mordedores naturais pequenos ou com ventosas, devem ser oferecidos sob supervisão para evitar acidentes.

Além disso, para manter o interesse do cão, não se deve deixar todos os brinquedos disponíveis o tempo todo. O ideal é fazer um rodízio, fazendo com que os itens "sumam" e reapareçam após alguns dias.

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Tags

cães e gatos pet saúde de cães e gatos

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