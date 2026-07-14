CURIOSIDADE
Banho em gatos: descubra se essa prática é realmente necessária
Comportamento é uma necessidade biológica
Gatos precisam tomar banho? Essa é uma das grandes dúvidas dos tutores dos felinos. Diferentemente dos cachorros, onde o processo de higienização é essencial, os gatos não precisam tomar banho, pois são animais naturalmente "autolimpantes".
Chamado de “grooming”, esse comportamento de autolimpeza é uma necessidade biológica que os gatos executam diversas vezes ao dia, especialmente após comer ou antes de descansar.
Ao A TARDE, a doutora Rita de Cássia Araújo, especialista em Clínica Geral e Nutrição Pet, explicou sobre o hábito e o motivo de não se dar banho em gatos.
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Por que não se pode dar banho em gatos?
Os gatos precisam manter seu odor corporal livre de cheiros externos para se comunicarem através de feromônios e para serem predadores eficientes.
De acordo com a especialista, o banho convencional é estressante para o gato devido ao impacto físico da água, às alterações de temperatura e à sensação de ser contido ou restringido, o que o animal interpreta como uma ameaça à sua segurança.
Além disso, a ausência de odores (como restos de comida ou sangue) evita que sejam detectados por presas e previne a atração de parasitas.
Quando os gatos precisam tomar banho?
O banho em gatos deve ocorrer somente em situações extremas e conduzido por profissionais especializados. É importante que os tutores observem se o gato parou de se limpar ou apresenta sujeira excessiva, isso não é normal e pode ser um sintoma de problemas de saúde.
“Os banhos só devem acontecer em situações extremas ou quando for necessário algum tratamento que exija banho”, afirmou a doutora.
Os sintomas podem ser apresentados como dores articulares, problemas bucais ou apatia, exigindo uma consulta veterinária em vez de apenas um banho.
Caso haja indicação veterinária para um banho terapêutico, o ideal é procurar locais especializados ou profissionais que atendam em domicílio.
Já se for feito em casa, deve-se usar água morna, produtos específicos e inodoros, e colocar um tapete ou toalha no chão para que o gato tenha aderência e se sinta mais seguro.
Cachorros precisam tomar banho?
Ao contrário dos gatos, os cachorros não são autolimpantes e precisam de banhos regulares para manter a higiene.
Mesmo assim, a frequência é muito menor do que a dos humanos. Os cães possuem uma camada de gordura natural na pele que serve como barreira de proteção contra fungos e bactérias.
O excesso de banhos removem essa proteção, causando alergias, coceira e até piorando o mau cheiro.