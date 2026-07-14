Banho em gatos: descubra se essa prática é realmente necessária

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Gatos precisam tomar banho? Essa é uma das grandes dúvidas dos tutores dos felinos. Diferentemente dos cachorros, onde o processo de higienização é essencial, os gatos não precisam tomar banho, pois são animais naturalmente "autolimpantes".

Chamado de “grooming”, esse comportamento de autolimpeza é uma necessidade biológica que os gatos executam diversas vezes ao dia, especialmente após comer ou antes de descansar.

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Ao A TARDE, a doutora Rita de Cássia Araújo, especialista em Clínica Geral e Nutrição Pet, explicou sobre o hábito e o motivo de não se dar banho em gatos.

Por que não se pode dar banho em gatos?

Os gatos precisam manter seu odor corporal livre de cheiros externos para se comunicarem através de feromônios e para serem predadores eficientes.

De acordo com a especialista, o banho convencional é estressante para o gato devido ao impacto físico da água, às alterações de temperatura e à sensação de ser contido ou restringido, o que o animal interpreta como uma ameaça à sua segurança.

Além disso, a ausência de odores (como restos de comida ou sangue) evita que sejam detectados por presas e previne a atração de parasitas.

Quando os gatos precisam tomar banho?

O banho em gatos deve ocorrer somente em situações extremas e conduzido por profissionais especializados. É importante que os tutores observem se o gato parou de se limpar ou apresenta sujeira excessiva, isso não é normal e pode ser um sintoma de problemas de saúde.

“Os banhos só devem acontecer em situações extremas ou quando for necessário algum tratamento que exija banho”, afirmou a doutora.

Os sintomas podem ser apresentados como dores articulares, problemas bucais ou apatia, exigindo uma consulta veterinária em vez de apenas um banho.

Caso haja indicação veterinária para um banho terapêutico, o ideal é procurar locais especializados ou profissionais que atendam em domicílio.

Já se for feito em casa, deve-se usar água morna, produtos específicos e inodoros, e colocar um tapete ou toalha no chão para que o gato tenha aderência e se sinta mais seguro.

Cachorros precisam tomar banho?

Ao contrário dos gatos, os cachorros não são autolimpantes e precisam de banhos regulares para manter a higiene.

Mesmo assim, a frequência é muito menor do que a dos humanos. Os cães possuem uma camada de gordura natural na pele que serve como barreira de proteção contra fungos e bactérias.

O excesso de banhos removem essa proteção, causando alergias, coceira e até piorando o mau cheiro.