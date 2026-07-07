Cães e gatos também sonham durante o sono, explica especialista

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Não é incomum ver cães e gatos mexendo as patas ou emitindo pequenos sons durante o sono. Durante o estágio REM do sono, os pets além do descanso, vivenciam sonhos enquanto dormem.

Dormir bem faz muita diferença na vida dos animais. E os sonhos possuem um papel importante, tanto no comportamento quanto na saúde.

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Ao A TARDE, a doutora Rita de Cássia Araújo, especialista em Clínica Geral e Nutrição Pet, explica como funciona o ciclo de sono e como ele afeta a qualidade do descanso dos animais.

Como funciona o sonho dos pets?

O ciclo do sono dos pets é igual aos dos humanos: leve, profundo e possui a fase REM, onde acontecem os sonhos. Diferente das pessoas que dormem por horas seguidas, os gatos e os cães passam por esses ciclos várias vezes ao dia.

De acordo com a especialista, o período de sono dos animais é impactado pela rotina e qualidade de vida, como a alimentação, atividades e passeios.

“O descanso e o bem estar são impactados diretamente pela rotina. Devemos lembrar que qualidade de vida como passeios e / ou atividade física junto com uma boa alimentação forma o estilo de vida ideal”, explicou.

Pets têm distúrbios de sono?

Assim como os humanos, os pets possuem distúrbios de sono, como a apneia, que podem ocorrer nas raças braquicefálicas que possuem um aparelho respiratório onde existe essa facilidade.

Outro distúrbio é a insônia, que pode ocorrer por conta de algum desconforto, dor, ansiedade ou disfunção cognitiva, assim como acontece com os idosos.

A especialista explica que em caso de distúrbios, é importante não acordar o pet de forma brusca. O ideal é manter uma distância segura e chamá-lo suavemente pelo nome.



Como cuidar do sono do pet?

O estilo de vida de um pet é de extrema importância para o seu bem-estar. Para isso, a doutora explica que para o animal manter um boa qualidade de sono é importante “obter uma alimentação adequada orientada por um profissional capacitado”.

A alimentação vai ajudar a manter o peso e vai facilitar para que ele esteja apto a correr, brincar e ter um sono adequado para o seu descanso.

“Todos merecem descansar para que o corpo possa recuperar a sua energia”, disse a especialista ao A TARDE.