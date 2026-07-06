Bolas de pelo em gatos: hábito pode se agravar durante o inverno

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O hábito de autolimpeza, que pode ocasionar a formação de bolas de pelo em gatos, pode prejudicar a saúde dos felinos e se intensificar durante o inverno.

Conhecidas cientificamente como tricobezoares, as bolas de pelo se formam quando os gatos lambem a própria pelagem.

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A língua áspera dos felinos funciona como um pente, removendo os fios mortos, que acabam sendo engolidos. Embora esse seja um comportamento natural, o acúmulo de pelos pode causar obstruções gastrointestinais graves.

Ao A TARDE, a doutora Rita de Cássia Araújo, especialista em Nutrição Pet, explica como essa prática de limpeza pode ampliar os prejuízos aos felinos durante o clima frio.

Bolas de pelos em gatos no frio

No inverno, os gatos engrossam a pelagem para se proteger do frio. Esse aumento de pelos soltos eleva a frequência com que se lambem, resultando em mais bolas de pelos e deixando os felinos vulneráveis.

Assim, o comportamento de limpeza, controle de parasitas e regulação da temperatura, age de forma oposta. “No frio, a saliva tem o efeito oposto: ao lamberem o pelo, a umidade evapora e rouba calor do corpo, podendo deixá-los ainda mais resfriados”, explicou.

Quando o tutor precisa se preocupar?

Embora expelir uma bola de pelo ocasionalmente possa acontecer, o vômito frequente indica que o sistema digestivo está em desequilíbrio. O tutor deve procurar um médico-veterinário imediatamente se notar:

vômitos frequentes ou tentativas constantes de vomitar sem sucesso;

falta de apetite e perda de peso progressiva;

apatia, prostração ou cansaço excessivo;

constipação (prisão de ventre) e redução drástica das fezes;

abdômen inchado ou dolorido ao toque.

A especialista também destaca sintomas que devem receber atenção dos tutores durante o clima frio. Sendo eles:

extremidades geladas;

corpo encolhido;

tremores;

busca constante por lugares quentes.

Quais são os principais cuidados?

Entre os principais cuidados para combater o comportamento e as obstruções ocasionadas por elas, estão:

Escovação diária

Rações e petiscos especiais

Medicamentos

Já em relação aos prejuízos ampliados pelo clima frio, ela afirma que os tutores devem “Elevar as caminhas, oferecer cobertores e reforçar a hidratação e a alimentação de alta qualidade para manter a temperatura corporal”.

“Cuidado redobrado com filhotes, idosos e gatos sem pelos, pois eles são mais vulneráveis”, afirmou a especialista.