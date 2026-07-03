BOA NOTÍCIA
Lei cria site para achar pets perdidos e incentivar adoção de cães e gatos
Saiba como funciona a iniciativa
Uma boa notícia para os tutores de pets! Agora está mais fácil adotar ou encontrar o seu pet perdido. Isso porque foi criado um site exclusivo para a busca e adoção de cães e gatos.
A iniciativa, por enquanto, se limita a cidade de Goiânia. Nesta sexta-feira, 3, o prefeito Sandro Mabel (União Brasil) sancionou a lei que cria o Programa Municipal de Animais de Estimação Perdidos ou Aptos para Adoção.
A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e é fruto do projeto da ex-vereadora Sabrina Garcez e do vereador Tião Peixoto.
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A prefeitura deverá organizar e manter um site, que será alimentado com informações enviadas pelos seguintes órgãos:
- Centros de controle de zoonoses;
- Canis públicos e privados;
- Organizações Não Governamentais (ONGs);
- Associações de proteção animal de Goiânia.
As entidades parceiras deverão enviar os dados e as fotos dos animais em até 24 horas após o resgate ou após a comunicação da perda pelo tutor.
Quais informações estarão disponíveis?
Para facilitar o reconhecimento e aumentar as chances de o pet voltar para casa ou ser adotado, a publicação no site trará uma ficha detalhada com:
- Foto do animal;
- Raça;
- Cor do pelo;
- Tamanho e peso aproximados;
- Características individuais marcantes, como cicatrizes e manchas específicas.
A nova lei também autoriza que clínicas veterinárias, pet shops e outros estabelecimentos comerciais ajudem a ampliar a divulgação desse banco de dados municipal, criando uma rede de apoio para a causa animal na cidade.