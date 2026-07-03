Lei cria site para achar pets perdidos e incentivar adoção de cães e gatos

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Uma boa notícia para os tutores de pets! Agora está mais fácil adotar ou encontrar o seu pet perdido. Isso porque foi criado um site exclusivo para a busca e adoção de cães e gatos.

A iniciativa, por enquanto, se limita a cidade de Goiânia. Nesta sexta-feira, 3, o prefeito Sandro Mabel (União Brasil) sancionou a lei que cria o Programa Municipal de Animais de Estimação Perdidos ou Aptos para Adoção.

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A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e é fruto do projeto da ex-vereadora Sabrina Garcez e do vereador Tião Peixoto.

Entenda como vai funcionar o site de busca e adoção de pets

A prefeitura deverá organizar e manter um site, que será alimentado com informações enviadas pelos seguintes órgãos:

Centros de controle de zoonoses;

Canis públicos e privados;

Organizações Não Governamentais (ONGs);

Associações de proteção animal de Goiânia.

As entidades parceiras deverão enviar os dados e as fotos dos animais em até 24 horas após o resgate ou após a comunicação da perda pelo tutor.

Quais informações estarão disponíveis?

Para facilitar o reconhecimento e aumentar as chances de o pet voltar para casa ou ser adotado, a publicação no site trará uma ficha detalhada com:

Foto do animal;

Raça;

Cor do pelo;

Tamanho e peso aproximados;

Características individuais marcantes, como cicatrizes e manchas específicas.

A nova lei também autoriza que clínicas veterinárias, pet shops e outros estabelecimentos comerciais ajudem a ampliar a divulgação desse banco de dados municipal, criando uma rede de apoio para a causa animal na cidade.