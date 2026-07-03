Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET

BOA NOTÍCIA

Lei cria site para achar pets perdidos e incentivar adoção de cães e gatos

Saiba como funciona a iniciativa

Gabriela Araújo
Por
Cachorros
Cachorros - Foto: José SImões | Ag. A TARDE

Uma boa notícia para os tutores de pets! Agora está mais fácil adotar ou encontrar o seu pet perdido. Isso porque foi criado um site exclusivo para a busca e adoção de cães e gatos.

A iniciativa, por enquanto, se limita a cidade de Goiânia. Nesta sexta-feira, 3, o prefeito Sandro Mabel (União Brasil) sancionou a lei que cria o Programa Municipal de Animais de Estimação Perdidos ou Aptos para Adoção.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e é fruto do projeto da ex-vereadora Sabrina Garcez e do vereador Tião Peixoto.

Leia Também:

ZONA PET

Cachorro não vê em preto e branco; saiba como funciona visão canina
Cachorro não vê em preto e branco; saiba como funciona visão canina imagem

ZONA PET

Salvador recebe evento esportivo para pets, crianças e adultos
Salvador recebe evento esportivo para pets, crianças e adultos imagem

PROJETO DE LEI

Pet shops podem ser obrigados a ter câmeras em locais de banho e tosa
Pet shops podem ser obrigados a ter câmeras em locais de banho e tosa imagem

Entenda como vai funcionar o site de busca e adoção de pets

A prefeitura deverá organizar e manter um site, que será alimentado com informações enviadas pelos seguintes órgãos:

  • Centros de controle de zoonoses;
  • Canis públicos e privados;
  • Organizações Não Governamentais (ONGs);
  • Associações de proteção animal de Goiânia.

As entidades parceiras deverão enviar os dados e as fotos dos animais em até 24 horas após o resgate ou após a comunicação da perda pelo tutor.

Quais informações estarão disponíveis?

Para facilitar o reconhecimento e aumentar as chances de o pet voltar para casa ou ser adotado, a publicação no site trará uma ficha detalhada com:

  • Foto do animal;
  • Raça;
  • Cor do pelo;
  • Tamanho e peso aproximados;
  • Características individuais marcantes, como cicatrizes e manchas específicas.

A nova lei também autoriza que clínicas veterinárias, pet shops e outros estabelecimentos comerciais ajudem a ampliar a divulgação desse banco de dados municipal, criando uma rede de apoio para a causa animal na cidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

pet zona pet

Relacionadas

Mais lidas