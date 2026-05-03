PROJETO DE LEI
Pet shops podem ser obrigados a ter câmeras em locais de banho e tosa
Projeto de lei sobre o tema está em discussão na Câmara Municipal de Salvador (CMS)
Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Salvador (CMS) prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento em estabelecimentos que oferecem serviços de banho e tosa para animais domésticos.
De autoria do vereador Fábio Souza (PRD), o texto diz que os locais deverão contar com monitoramento integral das áreas onde os animais permanecem durante o atendimento, com funcionamento contínuo e armazenamento das imagens por pelo menos 30 dias.
As gravações também deverão ser disponibilizadas ao tutor do animal em até cinco dias, mediante solicitação.
A proposta determina também que os estabelecimentos informem a existência do monitoramento em local visível e sigam as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Leia Também:
Fiscalização
Segundo o projeto, a fiscalização ficaria sob responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, que poderá realizar inspeções e aplicar penalidades em caso de descumprimento.
Multas
Entre as sanções previstas estão advertência, multa entre R$ 1.500 e R$ 5 mil, suspensão das atividades por até 30 dias e até cassação do alvará.
Para o vereador Fábio Souza, a proposta busca ampliar a proteção aos animais e garantir mais transparência nos serviços.
Próximos passos
Como já foi protocolado, agora o projeto vai passar pelas comissões temáticas da Casa e depois irá para votação em plenário. Caso seja aprovado, seguirá para sanção do prefeito.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes