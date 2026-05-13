ZONA PET
Salvador recebe evento esportivo para pets, crianças e adultos
As inscrições abrem nesta quarta-feira, 13, e o movimento acontece no dia 31 de maio
Salvador vai ser uma das sedes do Festival Vamos Passear 2026 - Movimento que Transforma, focado em promover saúde e esporte para pets, crianças, adultos e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Na capital baiana, o evento acontece na Praça de Piatã, no dia 31 de maio.
As inscrições abrem nesta quarta-feira, 13. Apresentado pela Brasilprev, a iniciativa celebra a vida ao ar livre em nove etapas e visa incentivar um momento de reunião entre amigos e família.
Com nove etapas distribuídas pelo Brasil, o evento percorrerá, entre os meses de maio e julho Fortaleza (CE), São Paulo (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Recife (PE), Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). A expectativa é reunir cerca de 35 mil participantes.
Neste ano, o Festival Vamos Passear avança no propósito de democratizar o acesso ao esporte, com foco em saúde, inclusão e sustentabilidade.
Modalidades disponíveis
O evento contará com diferentes atividades e, ao se inscrever, o participante pode escolher entre:
- Passeio de bike com 10 km;
- caminhada com 4 km;
- corrida Kids 50m a 400m (de 4 a 14 anos).
Na edição deste ano, o passeio de bike também abre espaço para patins e patinetes.
Haverá também experiências gratuitas na arena montada especialmente para o evento, com atividades abertas e sem inscrição para todas as idades:
- Quadra poliesportiva com basquete, futsal e vôlei;
- quadra de grama com badminton, tênis e futmesa;
- quadra de areia com vôlei, beach tennis e futvôlei;
- jogos de tabuleiro, com xadrez e quebra-cabeça gigante;
- palco com aulas de dança, yoga e pilates;
- skate, patins e bike (com instrutores).
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Kit Atleta
Abertas nesta quarta-feira, 13, as inscrições custam R$ 20 e dão direito a camiseta oficial, sacochila, viseira (adulto) ou boné (kids), bandana pet e medalha de participação.
Cliente BB Seguros tem 20% de desconto no kit, enquanto durarem os estoques. O desconto é válido para clientes com posse dos produtos: seguro de vida, seguro de residência, seguro de automóvel, previdência, capitalização ou planos odontológicos da BB Seguros, e é não cumulativo para benefícios como meia-entrada e limitado a 4 ingressos por CPF do comprador.
Veja etapas
- 24/05 - Belo Horizonte - Parque Municipal Juscelino Kubitschek
- 31/05 - Salvador - Praça de Piatã
- 07/06 - Fortaleza - Aterrinho da Praia de Iracema
- 14/06 - Recife - Praia do Pina
- 21/06 - Belém - Portal da Amazônia - Bairro de Jurunas
- 28/06 - Rio de Janeiro - Aterro do Flamengo
- 05/07 - Porto Alegre – Parque Harmonia
- 02/08 - Brasília - Parque da Cidade Sarah Kubitschek (estacionamento 12)
- 16/08 - São Paulo - Parque Villa-Lobos (módulos 9 e 14)