Salvador recebe evento esportivo para pets, crianças e adultos

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Vamos Passear - Foto: Marcelo Roman / Festival Vamos Passear

Salvador vai ser uma das sedes do Festival Vamos Passear 2026 - Movimento que Transforma, focado em promover saúde e esporte para pets, crianças, adultos e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Na capital baiana, o evento acontece na Praça de Piatã, no dia 31 de maio.

As inscrições abrem nesta quarta-feira, 13. Apresentado pela Brasilprev, a iniciativa celebra a vida ao ar livre em nove etapas e visa incentivar um momento de reunião entre amigos e família.

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Com nove etapas distribuídas pelo Brasil, o evento percorrerá, entre os meses de maio e julho Fortaleza (CE), São Paulo (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Recife (PE), Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). A expectativa é reunir cerca de 35 mil participantes.

Neste ano, o Festival Vamos Passear avança no propósito de democratizar o acesso ao esporte, com foco em saúde, inclusão e sustentabilidade.

Modalidades disponíveis

O evento contará com diferentes atividades e, ao se inscrever, o participante pode escolher entre:

Passeio de bike com 10 km;

caminhada com 4 km;

corrida Kids 50m a 400m (de 4 a 14 anos).

Na edição deste ano, o passeio de bike também abre espaço para patins e patinetes.

Haverá também experiências gratuitas na arena montada especialmente para o evento, com atividades abertas e sem inscrição para todas as idades:

Quadra poliesportiva com basquete, futsal e vôlei;

quadra de grama com badminton, tênis e futmesa;

quadra de areia com vôlei, beach tennis e futvôlei;

jogos de tabuleiro, com xadrez e quebra-cabeça gigante;

palco com aulas de dança, yoga e pilates;

skate, patins e bike (com instrutores).

Kit Atleta

Abertas nesta quarta-feira, 13, as inscrições custam R$ 20 e dão direito a camiseta oficial, sacochila, viseira (adulto) ou boné (kids), bandana pet e medalha de participação.

Cliente BB Seguros tem 20% de desconto no kit, enquanto durarem os estoques. O desconto é válido para clientes com posse dos produtos: seguro de vida, seguro de residência, seguro de automóvel, previdência, capitalização ou planos odontológicos da BB Seguros, e é não cumulativo para benefícios como meia-entrada e limitado a 4 ingressos por CPF do comprador.

Veja etapas