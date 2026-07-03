HOSPEDAGEM
Viajou? Confira locais em Salvador para deixar seu pet em segurança
Guia completo de hospedagem para animais na capital baiana, com monitoramento e segurança
Vai viajar e não sabe onde deixar seu melhor amigo? Encontrar um local que ofereça hospedagem para pets em Salvador vai muito além de buscar um espaço com grades; trata-se de garantir bem-estar, monitoramento profissional e segurança sanitária.
O Portal A Tarde reuniu 5 opções, dentre várias que existem na capital baiana, para que seu único "problema" seja escolher o que melhor atende sua necessidade
Confira opções de hotéis e creches em Salvador
- Aumigos (Amaralina): Focado em monitoramento constante e segurança. É ideal para tutores que buscam um ambiente com vigilância ativa e veterinário de plantão.
- Vila Cani (Horto Florestal): Destaca-se pelo espaço amplo e conceito de hospedagem livre, ideal para pets que precisam de liberdade de movimento.
- Pata Clube (Patamares): Focado no enriquecimento ambiental, o que reduz drasticamente o estresse do animal durante a ausência do dono.
- AuAu Creche Canina (várias unidades): Excelente para quem busca rotina e organização, com separação por porte para garantir a segurança física dos menores.
- Pet Master (Pituba): Sua maior vantagem é a integração com hospital veterinário, oferecendo suporte médico imediato em caso de emergências.
Dicas para uma adaptação tranquila
Para evitar ansiedade por separação, tente o seguinte:
- Day Care de teste: antes da viagem longa, leve seu pet para uma diária de creche. Isso permite que ele entenda que você sempre volta para buscá-lo.
- Itens de conforto: leve a caminha ou um brinquedo que contenha o seu cheiro. Isso proporciona segurança emocional ao animal em um ambiente novo.
- Alimentação: não mude a ração do seu pet bruscamente. Leve a porção exata que ele consome diariamente para evitar episódios de desconforto gastrointestinal.
- Atualize o antipulgas: mesmo que o hotel seja higienizado, a prevenção é sempre o melhor caminho. Certifique-se de que o controle de ectoparasitas esteja dentro do prazo de eficácia.
Alternativa para pets sensíveis
Se o seu animal é idoso, possui medo excessivo de outros cães ou tem necessidades especiais, o serviço de Pet Sitter (cuidador domiciliar) pode ser mais indicado.
Em Salvador, plataformas digitais permitem contratar profissionais verificados que visitam sua residência, mantendo o pet no conforto do seu próprio ambiente.