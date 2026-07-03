Viajou? Confira locais em Salvador para deixar seu pet em segurança

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Vai viajar e não sabe onde deixar seu melhor amigo? Encontrar um local que ofereça hospedagem para pets em Salvador vai muito além de buscar um espaço com grades; trata-se de garantir bem-estar, monitoramento profissional e segurança sanitária.

O Portal A Tarde reuniu 5 opções, dentre várias que existem na capital baiana, para que seu único "problema" seja escolher o que melhor atende sua necessidade

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Confira opções de hotéis e creches em Salvador

Aumigos (Amaralina) : Focado em monitoramento constante e segurança. É ideal para tutores que buscam um ambiente com vigilância ativa e veterinário de plantão.

Vila Cani (Horto Florestal) : Destaca-se pelo espaço amplo e conceito de hospedagem livre, ideal para pets que precisam de liberdade de movimento.

: Destaca-se pelo espaço amplo e conceito de hospedagem livre, ideal para pets que precisam de liberdade de movimento. Pata Clube (Patamares) : Focado no enriquecimento ambiental, o que reduz drasticamente o estresse do animal durante a ausência do dono.

: Focado no enriquecimento ambiental, o que reduz drasticamente o estresse do animal durante a ausência do dono. AuAu Creche Canina (várias unidades) : Excelente para quem busca rotina e organização, com separação por porte para garantir a segurança física dos menores.

: Excelente para quem busca rotina e organização, com separação por porte para garantir a segurança física dos menores. Pet Master (Pituba) : Sua maior vantagem é a integração com hospital veterinário, oferecendo suporte médico imediato em caso de emergências.

Dicas para uma adaptação tranquila

Para evitar ansiedade por separação, tente o seguinte:

Day Care de teste : antes da viagem longa, leve seu pet para uma diária de creche. Isso permite que ele entenda que você sempre volta para buscá-lo.

: antes da viagem longa, leve seu pet para uma diária de creche. Isso permite que ele entenda que você sempre volta para buscá-lo. Itens de conforto : leve a caminha ou um brinquedo que contenha o seu cheiro. Isso proporciona segurança emocional ao animal em um ambiente novo.

: leve a caminha ou um brinquedo que contenha o seu cheiro. Isso proporciona segurança emocional ao animal em um ambiente novo. Alimentação : não mude a ração do seu pet bruscamente. Leve a porção exata que ele consome diariamente para evitar episódios de desconforto gastrointestinal.

: não mude a ração do seu pet bruscamente. Leve a porção exata que ele consome diariamente para evitar episódios de desconforto gastrointestinal. Atualize o antipulgas : mesmo que o hotel seja higienizado, a prevenção é sempre o melhor caminho. Certifique-se de que o controle de ectoparasitas esteja dentro do prazo de eficácia.

Alternativa para pets sensíveis

Se o seu animal é idoso, possui medo excessivo de outros cães ou tem necessidades especiais, o serviço de Pet Sitter (cuidador domiciliar) pode ser mais indicado.

Em Salvador, plataformas digitais permitem contratar profissionais verificados que visitam sua residência, mantendo o pet no conforto do seu próprio ambiente.