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SAÚDE DO PET

​​Saiba como proteger cães e gatos de doenças no período chuvoso

Umidade, pelos molhados e mudanças na rotina podem favorecer problemas de pele

Beatriz Santos
Por
Maior risco para os pets nesta época do ano está relacionado às doenças dermatológicas
Maior risco para os pets nesta época do ano está relacionado às doenças dermatológicas - Foto: Magnific / FreePik | Ilustrativa

Com a chegada do período de chuvas, cães e gatos ficam mais expostos a uma série de problemas de saúde que podem passar despercebidos pelos tutores.

A combinação entre alta umidade, pelos molhados e mudanças na rotina favorece o surgimento de doenças de pele, além de aumentar episódios de estresse e ansiedade. Especialistas alertam que alguns cuidados simples dentro de casa podem fazer toda a diferença para manter os animais protegidos.

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Umidade favorece doenças de pele

O maior risco para os pets nesta época do ano está relacionado às doenças dermatológicas. Ambientes úmidos criam as condições ideais para a proliferação de fungos e bactérias, principalmente quando os pelos permanecem molhados por muito tempo.

Um hábito bastante comum pode agravar esse cenário: manter cães e gatos usando roupinhas ou acessórios úmidos depois de passeios ou do contato com quintais molhados. O tecido retém a água e permanece em contato com a pele, favorecendo o desenvolvimento de dermatites, coceiras e descamações.

Fique atento aos primeiros sinais

Os primeiros sintomas costumam aparecer tanto na pele quanto no comportamento dos animais. Vermelhidão, queda de pelos, cheiro mais intenso que o habitual e o costume de lamber ou morder excessivamente as patas e outras partes do corpo podem indicar que algo não vai bem.

Além dos problemas físicos, o excesso de dias dentro de casa também pode afetar a saúde emocional dos pets. A redução das atividades favorece o surgimento de tédio, ansiedade e estresse, que muitas vezes se refletem em comportamentos destrutivos ou até mesmo em isolamento.

No caso dos gatos, o cuidado deve ser ainda maior. O barulho de trovões e tempestades pode provocar crises de medo, aumentar o risco de fugas e até reduzir a imunidade, deixando os felinos mais vulneráveis ao aparecimento de outras doenças.

Cuidados simples ajudam na prevenção

A prevenção começa logo após qualquer contato do animal com ambientes externos. Sempre que o pet voltar de um passeio ou do quintal, é importante secar completamente os pelos com uma toalha e, se necessário, utilizar um secador em temperatura morna, dando atenção especial às patas e às dobrinhas do corpo.

As roupinhas de frio também merecem atenção. Elas devem ser trocadas sempre que estiverem úmidas e lavadas regularmente para evitar o acúmulo de suor, sujeira e umidade.

Caso o tutor perceba feridas, descamações ou alterações persistentes na pele, a recomendação é procurar atendimento veterinário o quanto antes.

Como manter os pets ativos nos dias de chuva

Mesmo sem passeios ao ar livre, é possível evitar que cães e gatos fiquem entediados durante os dias chuvosos.

Brinquedos recheados com petiscos, circuitos improvisados dentro de casa e momentos extras de interação ajudam a estimular o corpo e a mente dos animais até que o tempo firme novamente.

Além de reduzir o estresse, essas atividades contribuem para o bem-estar físico e emocional dos pets, tornando o período de chuvas mais tranquilo e seguro para toda a família.

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