​​Saiba como proteger cães e gatos de doenças no período chuvoso

Com a chegada do período de chuvas, cães e gatos ficam mais expostos a uma série de problemas de saúde que podem passar despercebidos pelos tutores.

A combinação entre alta umidade, pelos molhados e mudanças na rotina favorece o surgimento de doenças de pele, além de aumentar episódios de estresse e ansiedade. Especialistas alertam que alguns cuidados simples dentro de casa podem fazer toda a diferença para manter os animais protegidos.

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Umidade favorece doenças de pele

O maior risco para os pets nesta época do ano está relacionado às doenças dermatológicas. Ambientes úmidos criam as condições ideais para a proliferação de fungos e bactérias, principalmente quando os pelos permanecem molhados por muito tempo.

Um hábito bastante comum pode agravar esse cenário: manter cães e gatos usando roupinhas ou acessórios úmidos depois de passeios ou do contato com quintais molhados. O tecido retém a água e permanece em contato com a pele, favorecendo o desenvolvimento de dermatites, coceiras e descamações.

Fique atento aos primeiros sinais

Os primeiros sintomas costumam aparecer tanto na pele quanto no comportamento dos animais. Vermelhidão, queda de pelos, cheiro mais intenso que o habitual e o costume de lamber ou morder excessivamente as patas e outras partes do corpo podem indicar que algo não vai bem.

Além dos problemas físicos, o excesso de dias dentro de casa também pode afetar a saúde emocional dos pets. A redução das atividades favorece o surgimento de tédio, ansiedade e estresse, que muitas vezes se refletem em comportamentos destrutivos ou até mesmo em isolamento.

No caso dos gatos, o cuidado deve ser ainda maior. O barulho de trovões e tempestades pode provocar crises de medo, aumentar o risco de fugas e até reduzir a imunidade, deixando os felinos mais vulneráveis ao aparecimento de outras doenças.

Cuidados simples ajudam na prevenção

A prevenção começa logo após qualquer contato do animal com ambientes externos. Sempre que o pet voltar de um passeio ou do quintal, é importante secar completamente os pelos com uma toalha e, se necessário, utilizar um secador em temperatura morna, dando atenção especial às patas e às dobrinhas do corpo.

As roupinhas de frio também merecem atenção. Elas devem ser trocadas sempre que estiverem úmidas e lavadas regularmente para evitar o acúmulo de suor, sujeira e umidade.

Caso o tutor perceba feridas, descamações ou alterações persistentes na pele, a recomendação é procurar atendimento veterinário o quanto antes.

Como manter os pets ativos nos dias de chuva

Mesmo sem passeios ao ar livre, é possível evitar que cães e gatos fiquem entediados durante os dias chuvosos.

Brinquedos recheados com petiscos, circuitos improvisados dentro de casa e momentos extras de interação ajudam a estimular o corpo e a mente dos animais até que o tempo firme novamente.

Além de reduzir o estresse, essas atividades contribuem para o bem-estar físico e emocional dos pets, tornando o período de chuvas mais tranquilo e seguro para toda a família.