Universidade realiza mutirão de prevenção a doenças oculares em cães e gatos

Os cuidados com a saúde dos olhos de cães e gatos serão tema de uma ação gratuita promovida pela Clínica Escola de Medicina Veterinária da Unijorge no próximo dia 11 de julho, das 9h às 14h, no Campus Paralela, em Salvador. O mutirão faz parte da campanha Julho Turquesa e tem como objetivo conscientizar tutores sobre a prevenção de doenças oculares em pets.

De acordo com o professor do curso de Medicina Veterinária da Unijorge, Yuri de Jesus Silva, os problemas oculares podem comprometer significativamente a qualidade de vida dos pets e, em situações mais graves, causar perda da visão.

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Principais doenças oculares

Entre as doenças mais frequentes está o olho seco, também conhecido como Ceratoconjuntivite Seca (CCS), caracterizado pela produção insuficiente de lágrimas, o que provoca ressecamento e inflamação da córnea e da conjuntiva.

A conjuntivite também está entre as afecções mais comuns. A condição consiste na inflamação da membrana que reveste a pálpebra e parte do globo ocular e pode ser causada por bactérias, vírus, alergias ou irritantes ambientais.

Outra ocorrência frequente é a úlcera de córnea, uma lesão na superfície ocular que geralmente resulta de traumas, presença de corpos estranhos, infecções ou doenças subjacentes.

Além dessas enfermidades, os animais podem desenvolver glaucoma, doença que pode provocar danos ao nervo óptico e levar à cegueira. A catarata, caracterizada pela opacificação do cristalino, também compromete a visão de forma progressiva. Já a uveíte é uma inflamação da úvea, que pode ter origem em infecções, doenças autoimunes, traumas ou outras condições sistêmicas.

Alterações nas pálpebras, como entrópio, quando a pálpebra se volta para dentro e ectrópio, quando se volta para fora, também podem provocar irritações e exposição excessiva dos olhos.

"A presença de corpos estranhos, como poeira, fragmentos de plantas ou insetos, também é causa comum de desconforto e inflamação ocular em pets", acrescenta o professor.

Cuidados para prevenção

Para reduzir os riscos dessas doenças, a prevenção é apontada como a principal aliada. Entre as recomendações estão a limpeza diária da região periocular com gaze umedecida em soro fisiológico ou soluções oftálmicas específicas, o corte dos pelos ao redor dos olhos com auxílio de um profissional e a proteção contra ventos fortes, poeira e outros agentes irritantes, especialmente durante passeios de carro.

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