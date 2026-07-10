Sangue na urina do cachorro: o que pode ser e quando se preocupar

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Tutores de pet podem se deparar com sangue na urina do cachorro. Embora assustador, o sintoma pode estar relacionado a condições tratáveis, desde que o animal receba acompanhamento veterinário adequado.

Chamado de hematúria, o termo clínico é usado para descrever a presença de sangue na urina do cachorro. Isso geralmente ocorre devido a inflamação ou infecção no sistema urinário.

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Ao A TARDE, a doutora Rita de Cássia Araújo, especialista em Clínica Geral e Nutrição Pet, explica quais as principais causas, como obter o diagnóstico e prevenir problemas urinários em cachorros.

Principais causas do sangue na urina

A especialista explica que existem diversas condições que podem levar ao sangramento urinário, dentre elas estão:

Cálculos na bexiga: é uma das causas mais comuns, especialmente em raças como Schnauzer, Yorkshire, Shih Tzu, Lhasa Apso e Spitz. As pedras lesionam o canal da uretra ao tentar passar, o que é mais frequente em machos devido à anatomia da uretra ser mais fina e comprida.

Cistite bacteriana : uma inflamação causada por bactérias que podem subir pela uretra (comum em fêmeas após o parto) ou descer dos rins. A urina costuma ficar mais escura, concentrada e viscosa.

Problemas na próstata: ocorre especificamente em cães machos.

Neoplasia na bexiga: presença de tumores que causam sangramento.

Hemometra: em fêmeas, o sangue pode vir do útero e não da urina, sendo confundido pelo tutor. Nesses casos, o sangue costuma ser mais denso ou coagulado e pode não estar acompanhado de urina.

Diagnóstico e cuidados

Após o cachorro apresentar o sintoma, é muito importante que o animal seja avaliado por um veterinário dentro de 24 horas.

De acordo com a especialista, o diagnóstico pode ocorrer por meio de um exame clínico e exames de imagem como ultrassom e exames laboratoriais. A recomendação principal é a realização de uma urinálise. Esse exame é considerado acessível e permite identificar o diagnóstico.

Além disso, dentre os cuidados, ela enfatiza que não se deve medicar o animal por conta própria com anti-inflamatórios ou antibióticos sem orientação, pois isso pode gerar resistência bacteriana e não tratar a causa real.

Como prevenir problemas urinários no cachorro?

Antes de qualquer medida, o tutor deve analisar e anotar o aspecto geral da urina do animal, pois esses detalhes auxiliam no diagnóstico. O dono do pet deve observar, os seguintes sintomas:

Cor do sangue: se é um vermelho vivo ou um tom mais escuro.

Consistência da urina: se está líquida, viscosa (pastosa) ou muito concentrada.

Sinais externos: se há presença de formigas no local onde o cão urinou.

Registros: é recomendável tirar fotos do xixi para mostrar ao veterinário

Ainda ao A TARDE, a doutora explica que para prevenir problemas urinários em cachorros é crucial “levar para avaliação geral pelo menos uma vez ao ano, estimular a ingestão de líquidos e alimentação adequada”.

Levar o cão a consultas regulares é a melhor forma de prevenir sangue na urina e problemas urinários. O veterinário pode identificar se o seu cão tem predisposição e fazer exames de urina regulares para monitoramento.