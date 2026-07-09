VOCÊ SABIA?
O segredo por trás do ronronar dos gatos para os humanos
Som vai além de um simples comportamento do animal
Conhecido por transmitir sensação de tranquilidade, o ronronar dos gatos é uma das características mais marcantes do felino. No entanto, além de um simples comportamento do animal, o som pode ser usado como um agente terapêutico para os seres humanos.
O ronronar promove o relaxamento profundo, auxiliando no combate ao estresse, ansiedade e insônia através da liberação de substâncias ligadas ao bem-estar.
Terapia do ronronar
Utilizado por terapeutas e cientistas, a terapia do ronronar (ou ronronterapia) utiliza as vibrações sonoras e físicas dos gatos (entre 25 e 150 Hz) para promover o relaxamento humano.
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Essa frequência ajuda a diminuir o cortisol, reduzir a pressão arterial e estimular a liberação de ocitocina e endorfinas.
De acordo com estudos, além dos benefícios psicológicos, o comportamento dos felinos promove melhorias na saúde cardiovascular e o potencial das frequências vibratórias para acelerar a recuperação física de tecidos e ossos.
Benefícios do ronronar para os humanos
Os benefícios do ronronar dos felinos podem variar de pessoa para pessoa e dependem da qualidade da relação com o animal. Além disso, é fundamental que a interação seja sempre respeitosa, sem forçar o contato se o gato não estiver receptivo.
Veja quais são os principais benefícios do ronronar dos gatos para os seres humanos:
- Efeito calmante e redução do estresse: o som suave e constante do ronronar está associado a sensações de relaxamento, ajudando a diminuir os níveis de ansiedade e estresse nos tutores.
- Liberação de endorfinas: a interação com um gato que ronrona pode estimular a produção de endorfinas, que são neurotransmissores responsáveis por promover sentimentos de felicidade e bem-estar, auxiliando até em casos de depressão leve.
- Melhora da saúde cardiovascular: estudos sugerem que as vibrações do ronronar podem ter um impacto positivo no sistema circulatório, contribuindo para a redução da pressão arterial.
- Companhia e suporte emocional: a presença do felino e o ato de acariciá-lo enquanto ele ronrona combatem a solidão e criam uma conexão emocional significativa e reconfortante.
- Auxílio na cicatrização: pesquisas indicam que as frequências vibratórias dos gatos podem ajudar na regeneração de tecidos e na cicatrização óssea, embora esse potencial terapêutico ainda esteja sob investigação.
- Combate à insônia: para muitas pessoas, o zumbido rítmico do gato funciona como um som relaxante que facilita o adormecimento e melhora a qualidade do sono.