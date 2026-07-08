Bigodes dos gatos guardam um segredo; saiba para que eles servem

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Todos os gatos possuem bigodes em diferentes partes do rosto, o que contribui na fofura, mas também é essencial para a noção de espaço e para manter a agilidade do felino.

Cientificamente chamados de vibrissas, os bigodes atuam como verdadeiras antenas, compensando a baixa visão de perto do animal e mapeando todo o ambiente ao seu redor de forma detalhada.

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O que são os bigodes?

Mesmo com essa função, os bigodes do seu gato não possuem poderes superestabilizadores. São apenas pelos comuns. O que os torna especiais não são os bigodes em si, mas sim os receptores sensoriais que envolvem os folículos vibrissas.

Esses receptores ajudam o gato a compreender o ambiente ao seu redor, transmitindo o movimento dos bigodes para o cérebro. Assim, os felinos conseguem interpretar se há objetos próximos e até mesmo se há mudanças na circulação do ar.

Não se deve cortar os bigodes dos gatos

Ao A TARDE, a doutora Rita de Cássia Araújo, especialista em Clínica Geral e Nutrição Pet, explica que as vibrissas nunca podem ser cortadas.

"Elas aumentam o senso de direção e a noção espacial do lugar onde ele se encontra e isso o ajuda a se proteger dos perigos. As vibrissas fazem parte de um sistema sensorial", explicou.

Sem essas estruturas, o animal fica desorientado e perde sua noção de profundidade e equilíbrio, o que pode causar quedas e insegurança até que os pelos cresçam novamente.

Curiosidades sobre os bigodes

As vibrissas são essenciais para o bem-estar e a segurança dos felinos, indo muito além de uma função estética. Veja as principais funções e curiosidades sobre os bigodes dos gatos:

Indicador de humor: a posição do bigode revela o estado emocional do gato. Quando estão armadas para frente, indicam interesse ou incômodo; quando estão relaxadas, o gato se sente seguro e tranquilo.

Medição de espaços: o comprimento das vibrissas é quase proporcional à largura do corpo do gato. Ao enfiar a cabeça em uma fresta, se os bigodes não dobrarem nas laterais, o animal sabe instantaneamente que consegue passar pelo local sem ficar preso.

Manutenção do equilíbrio: os bigodes funcionam em conjunto com o sistema vestibular do gato, enviando sinais ao cérebro sobre a posição do corpo no espaço. Isso é vital para a coordenação motora durante corridas e para a precisão em saltos.