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BEM-ESTAR

Peixes de aquário: veja dicas essenciais de como cuidar dos animais

Cuidados com o animal exige uma rotina de manutenção

Agatha Victoria Reis
Por
Saiba como cuidar de peixes de aquário
Saiba como cuidar de peixes de aquário - Foto: Reprodução| Freepik

Cuidar de peixes de aquário exige alguns cuidados e uma rotina de manutenção. Apesar disso, os animais aquáticos continuam entre os pets mais procurados por quem busca um companheiro de estimação.

Assim como cães e gatos, os peixinhos podem apresentar problemas de saúde. Por isso, é crucial que o tutor esteja atento a manter uma alimentação adequada e um ambiente favorável para o bem-estar do animal.

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Como cuidar de peixes de aquário?

Dentre os cuidados com a manutenção da saúde dos peixes e a qualidade do aquário, outras formas de higiene são necessárias para manter o bem-estar do animal. Confira dicas essenciais para o cuidado dos peixes:

  • Limpeza do filtro: nunca utilize água da torneira para limpar o filtro ou materiais biológicos, pois o cloro destrói as bactérias benéficas. O correto é usar a água do próprio aquário (retirada durante uma troca parcial) para lavar esses componentes.
  • Escolha da água: evite água mineral ou de poço. O ideal é usar água da torneira tratada com condicionadores (anti-cloro), que também eliminam metais pesados e oferecem vitaminas para os peixes.
  • Manutenção: jamais desmonte o aquário para lavá-lo. A limpeza deve ser feita através de trocas parciais de água a cada 7 ou 10 dias, utilizando um sifão para aspirar a sujeira do fundo sem remover as pedras.
  • Higiene dos vidros: limpe os vidros pelo menos uma vez por semana para evitar o acúmulo de algas persistentes que podem riscar a superfície. Utilize limpadores magnéticos ou acessórios adequados para não danificar o aquário.
  • Alimentação estratégica: para evitar que a ração seja sugada pelo filtro, você pode molhá-la em um copo antes de oferecer ou utilizar acessórios como "anéis de alimentação" que mantém a comida em um local fixo na superfície.
  • Controle de sobras: nunca deixe sobrar alimento no aquário. O resto de comida apodrece, gera mau cheiro, fungos e substâncias tóxicas. Alimente os peixes apenas com a quantidade que eles conseguem consumir em poucos segundos
  • Troca do carvão ativado: o carvão deve ser substituído regularmente, geralmente a cada 30 dias. Quando saturado, ele perde a capacidade de filtrar e pode começar a devolver as impurezas para a água, deixando-a amarelada ou com odor.
  • Utensílios exclusivos: os objetos usados no aquário (baldes, redes, toalhas) devem ser de uso exclusivo. Produtos de limpeza domésticos, como sabão e detergente, são extremamente prejudiciais e devem ser mantidos longe do ambiente dos peixes.

Além disso, é essencial que o tutor mantenha equipamentos de emergência, como um compressor de de ar e pilhas para manter a oxigenação no aquário.

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cuidado animal peixe Saúde

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