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Esse alimento pode estar fazendo mal ao seu cachorro

Veja quais comidas são proibidas para os pets

Agatha Victoria Reis
Por
Alimentos proibidos para cachorros
Alimentos proibidos para cachorros - Foto: Reprodução| Freepik

Uma série de alimentos comuns podem ser prejudiciais para a saúde dos pets. Alimentos como chocolates, uvas e cebolas podem ser letais ou causar danos severos aos cães.

Diferentemente de frutas e alimentos como banana, cenoura e maçã, que podem ser oferecidos aos animais, existem outros que não devem ser dados aos cachorros. Confira os alimentos que são proibidos para os cachorros.

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Alimentos proibidos aos cães

Alguns alimentos comuns para humanos podem ser letais ou causar danos severos aos cães, entre eles estão:

  • Uvas: podem causar insuficiência renal aguda mesmo em pequenas quantidades.
  • Chocolate: contém teobromina, uma toxina que traz sérias complicações e pode ser fatal. Em caso de ingestão acidental, a orientação é procurar um veterinário imediatamente.
  • Cebola: possui tiossulfato, que pode levar o animal a desenvolver anemia.
  • Macadâmia: afeta os sistemas muscular, digestivo e nervoso, podendo causar paralisia.
  • Abacate: em grandes quantidades, causa desarranjo intestinal grave.
  • Massas com Fermento (Pão/Pizza): o fermento pode se expandir no estômago, causando gases, cólicas ou até ruptura intestinal.
  • Leite: o organismo do cão não digere bem a lactose, o que resulta em diarreia e problemas digestivos.
  • Café e Chá: ricos em xantinas, substâncias que prejudicam os sistemas nervoso, cardíaco e urinário.

Recomendações para tutores

Antes de introduzir novos alimentos, especialmente se o cão tiver alergias ou restrições, o tutor deve consultar um veterinário nutricionista.

Além disso, é necessário supervisionar o animal para observar possíveis reações alérgicas a novos itens.

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Tags

alimentação animal cães e gatos saúde dos cães

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