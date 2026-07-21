Esse alimento pode estar fazendo mal ao seu cachorro

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Uma série de alimentos comuns podem ser prejudiciais para a saúde dos pets. Alimentos como chocolates, uvas e cebolas podem ser letais ou causar danos severos aos cães.

Diferentemente de frutas e alimentos como banana, cenoura e maçã, que podem ser oferecidos aos animais, existem outros que não devem ser dados aos cachorros. Confira os alimentos que são proibidos para os cachorros.

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Alimentos proibidos aos cães

Alguns alimentos comuns para humanos podem ser letais ou causar danos severos aos cães, entre eles estão:

Uvas: podem causar insuficiência renal aguda mesmo em pequenas quantidades.

Chocolate: contém teobromina, uma toxina que traz sérias complicações e pode ser fatal. Em caso de ingestão acidental, a orientação é procurar um veterinário imediatamente.

Cebola: possui tiossulfato, que pode levar o animal a desenvolver anemia.

Macadâmia: afeta os sistemas muscular, digestivo e nervoso, podendo causar paralisia.

Abacate: em grandes quantidades, causa desarranjo intestinal grave.

Massas com Fermento (Pão/Pizza): o fermento pode se expandir no estômago, causando gases, cólicas ou até ruptura intestinal.

Leite: o organismo do cão não digere bem a lactose, o que resulta em diarreia e problemas digestivos.

Café e Chá: ricos em xantinas, substâncias que prejudicam os sistemas nervoso, cardíaco e urinário.

Recomendações para tutores

Antes de introduzir novos alimentos, especialmente se o cão tiver alergias ou restrições, o tutor deve consultar um veterinário nutricionista.

Além disso, é necessário supervisionar o animal para observar possíveis reações alérgicas a novos itens.