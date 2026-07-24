LAURO DE FREITAS
Vacinação antirrábica gratuita para pets em shopping neste sábado, 25
Atendimento ocorre regularmente todas as segundas, terças e quartas-feiras, das 10h às 16h
O Parque Shopping Bahia, localizado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), passa a contar com um posto fixo e permanente de vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos. A iniciativa é resultado de parceria com a prefeitura municipal local e opera na Praça Pet, situada no piso L3 do centro de compras.
O serviço inicia as atividades neste sábado, 25, das 10h às 17h, integrando a Campanha Anual do Dia D de Vacinação Antirrábica. A partir desta data, o atendimento ocorre regularmente todas as segundas, terças e quartas-feiras, das 10h às 16h. O acesso é gratuito e dispensa agendamento prévio.
Segundo Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia, ter um posto fixo de vacinação antirrábica dentro do shopping é uma conquista.
"Sabemos o quanto os tutores se preocupam com a saúde dos seus animais, e poder oferecer esse serviço de forma gratuita, permanente e acessível é a nossa forma de dizer que o Parque Shopping Bahia é um espaço que cuida: das pessoas, das famílias e também dos pets que fazem parte delas", afirma Lulie.
Requisitos para atendimento
A imunização é destinada a cães e gatos a partir de três meses de vida. Antes da aplicação do imunizante, os animais passam por avaliação da equipe técnica para verificação das condições clínicas.
O posto permanente elimina a dependência de campanhas sazonais e de deslocamentos até unidades de saúde animal, centralizando o atendimento em um espaço comercial com infraestrutura voltada para pets.
Serviço
- Onde: praça Pet, Piso L3 — Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas (RMS)
- Inauguração: 25 de julho, das 10h às 17h
- Funcionamento regular: segundas, terças e quartas-feiras, das 10h às 16h
- Público: cães e gatos a partir de 3 meses
- Custo: gratuito