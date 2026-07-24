Vacinação antirrábica gratuita para pets em shopping neste sábado, 25

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O Parque Shopping Bahia, localizado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), passa a contar com um posto fixo e permanente de vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos. A iniciativa é resultado de parceria com a prefeitura municipal local e opera na Praça Pet, situada no piso L3 do centro de compras.

O serviço inicia as atividades neste sábado, 25, das 10h às 17h, integrando a Campanha Anual do Dia D de Vacinação Antirrábica. A partir desta data, o atendimento ocorre regularmente todas as segundas, terças e quartas-feiras, das 10h às 16h. O acesso é gratuito e dispensa agendamento prévio.

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Segundo Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia, ter um posto fixo de vacinação antirrábica dentro do shopping é uma conquista.

"Sabemos o quanto os tutores se preocupam com a saúde dos seus animais, e poder oferecer esse serviço de forma gratuita, permanente e acessível é a nossa forma de dizer que o Parque Shopping Bahia é um espaço que cuida: das pessoas, das famílias e também dos pets que fazem parte delas", afirma Lulie.



Requisitos para atendimento

A imunização é destinada a cães e gatos a partir de três meses de vida. Antes da aplicação do imunizante, os animais passam por avaliação da equipe técnica para verificação das condições clínicas.

O posto permanente elimina a dependência de campanhas sazonais e de deslocamentos até unidades de saúde animal, centralizando o atendimento em um espaço comercial com infraestrutura voltada para pets.

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