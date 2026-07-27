Canetas emagrecedoras para pets? Entenda se o uso em cães é permitido

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Canetas emagrecedoras podem ser utilizadas para tratar obesidade em cães e gatos. Pesquisadores ao redor do mundo estudam a possibilidade do uso de medicamentos dos análogos de GLP-1 em animais.

O hormônio tem os mesmos princípios ativos presentes em algumas canetas para perda de peso em humanos.

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No Brasil, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) testou a liraglutida em felinos obesos. Durante os estudos, os animais perderam cerca de 10% do peso em duas semanas, mas apresentaram efeitos colaterais como vômito, diarreia e redução acentuada do interesse pela comida.

O medicamento é aprovado para os pets?

As canetas emagrecedoras não substituem as medidas tradicionais. No entanto, caso sejam aprovadas, devem fazer parte de um tratamento amplo, que inclui controle alimentar e aumento da atividade física.

Já nos Estados Unidos, a empresa Okava testa um novo implante que libera lentamente exenatida em gatos obesos. A depender dos resultados, a tecnologia poderá ser utilizada em cães e outras espécies, com potencial para ampliar as opções de tratamento da obesidade animal.

Mesmo com os estudos, ainda faltam pesquisas sobre segurança, eficácia, manutenção da perda de peso a longo prazo e impacto na qualidade de vida dos animais.

Como combater obesidade em pets?

Para combater a obesidade em pets, é indicado consultar um médico-veterinário para definir uma dieta balanceada com restrição calórica e estabelecer uma rotina de exercícios físicos.

Entre as atividades indicadas para combater a obesidade entre pets, estão:

Passeios diários: faça caminhadas consistentes com os cães, começando com trajetos curtos e aumentando o tempo progressivamente.

Brincadeiras ativas: estimule felinos com varinhas de penas, pontas de laser e circuitos verticais; estimule cães com jogos de buscar bolinhas.