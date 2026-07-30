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SAÚDE PET

Hábito comum pode encurtar a vida do seu cachorro

Saiba como agir com o seu pet

Agatha Victoria Reis
Por
Essa ação pode encurtar a vida dele
Essa ação pode encurtar a vida dele - Foto: Reprodução| Freepik

Criar um animal de estimação requer paciência e responsabilidade por parte dos tutores. Algumas atitudes, como brigar ou repreender o pet de forma excessiva, podem prejudicar sua saúde e afetar sua qualidade de vida.

Ao brigar com um cachorro, o tutor pode provocar medo e estresse no animal, contribuindo para o aumento dos níveis de cortisol, conhecido como hormônio do estresse.

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Brigar com o cachorro encurta a vida?

Esse pico de cortisol suprime o sistema imunológico e favorece a proliferação de células cancerígenas. A longo prazo, isso pode causar doenças e diminuir o tempo de vida do cachorro.

Além disso, ao levar uma bronca, o cachorro aciona um "modo fujão" e passa a ter medo do tutor em vez de entender qual comportamento deve mudar.

Outro fator que prejudica a vida do pet é a quebra de vínculo. A confiança é perdida e o laço entre tutor e animal enfraquece, criando um distanciamento em uma relação que deveria ser de amizade.

Ao invés do cão interpretar a briga como uma forma de atenção, ele associa o comportamento ao fato de o tutor estar "reparando" nele, o que pode levá-lo a repetir a ação para ser notado e acaba cometendo o mesmo erro.

O que fazer no lugar?

Em vez de brigar, especialistas indicam outros comportamentos para os tutores agirem com os animais. Entre eles estão:

  • Foque no bom comportamento: quando seu cachorro acerta, você recompensa, ofereça carinho, passeios, petiscos ou atenção.
  • Tire uma recompensa: quando o cachorro fizer algo de errado, tire-o do ambiente ou retire-se você mesmo por alguns minutos da cena por alguns minutos, sem dramas, gritos ou brigas.
  • Paciência e persistência: a mudança não acontece da noite para o dia e exige repetição, constância e amor por parte do tutor.
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Tags

cachorro saúde de cães e gatos

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