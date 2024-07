‘Animaí - Festival de animação e games’ abre inscrições para 6ª edição

Inscrições serão através de formulário no Instagram - Foto: Reprodução

Parte das atividades trazidas pela Cine Arts em parceria com a Mantra Filmes e a Vision Filmes, a sexta edição do Animaí! - Festival Baiano de Animação e Games abre, nesta sexta-feira, 19, as inscrições para o evento que, em 2024, acontecerá em duas ocasiões e cidades diferentes.

De 16 a 19 de outubro, o festival acontecerá em Salvador e Itaparica. E de 3 a 12 de dezembro volta acontecer em novamente em Salvador. Os interessados em inscrever seus trabalhos de animação em curtas e/ou longas metragens, além de games, podem fazê-lo através de formulário no Instagram da Cine Arts Produções (@cineartsproducoes), a partir do dia 19 de julho até 19 de agosto.

Idealizadora do festival, a produtora Aline Cléa comemora o marco da sexta edição, após a realização de versão on line na pandemia e um hiato anterior de dez anos. "A iniciativa em realizar mais uma vez o Animaí! está na importância de colocar Salvador em evidência no cenário de animação e games brasileiros, como, também, no mundo”.

“Vamos dialogar com a classe para trazer os temas dos debates nas atividades. Além da apresentação de trabalhos de animação e games, vamos realizar seminários, workshops e palestras, trazendo para o evento pontos fortes de discussão para fortalecimento do mercado. É importante termos um diálogo com os produtores de games e animação, para contemplarmos as necessidades específicas, e, assim, o nosso público, também", explica Aline.

>>> Animaí!, DiALAB e Nordeste Lab unem forças na produção baiana

>>> Animação baiana dublada por Harildo Déda chega ao Prime Video

Celeiro de talentos

Representando a Mantra Filmes, o produtor Léo Silva salienta a importância do evento como uma oportunidade de firmar a força da produção baiana e de seus profissionais, mas destacando, também, outras regiões do país, em especial o nordeste. "Nós que trabalhamos com animação e com os games aqui na Bahia, que temos tão poucas possibilidades de mostrar o nosso trabalho, de vender o nosso trabalho, vamos ter no Animaí uma grande possibilidade de mostrar o que o estado tem produzido. Além disso, vamos destacar o que o Nordeste produz, uma vez que teremos uma competitiva nacional que abrange toda a região e o Brasil", destaca Léo Silva, priorizando em sua fala um destaque para a produção baiana.

“O que estamos fazendo de produções de obras seriadas, de longas metragens e curtas-metragens de animação? Eu acho a Bahia um celeiro de grandes talentos. Tem um potencial, tem uma tecnologia já instalada de produtoras que conseguem executar e, sem dúvida, vamos mostrar e fazer bonito nessa edição do Animaí“, finaliza.

Animaí! - VI Festival Baiano de Animação e Games / Inscrições em formulário no Instagram @cineartsproducoes / De 19.07 a 19.08