Após crise de estafa, Lázaro Ramos aparece nas redes sociais | A TARDE

Após ser levado ao hospital no dia 19 de janeiro, depois de desmaiar em casa e ser socorrido pela esposa, Lázaro Ramos se pronunciou pela primeira vez através das redes sociais.

O ator e diretor que foi diagnosticado com estafa, proveniente da exaustão, disse que está se recuperando.

“Meus amores, passando aqui para agradecer todas as mensagens, dizer que estou me recuperando bem e obrigado todas as energias positivas. Beijo grande para vocês, estou seguindo a caminhada, pois a gente está sempre em reconstrução e melhorando a cada dia. Amo vocês”, disse Lázaro.

A estafa

A estafa pode ser provocada por fatores comportamentais, de saúde e psicológicos, como privação do sono, sedentarismo, alimentação inadequada, anemia, apneia do sono, estresse, ansiedade, depressão e uso de medicamentos.