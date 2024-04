Após meses, Oppenheimer estreia nos cinemas do Japão nesta sexta-feira | A TARDE

Vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2024, Oppenheimer estreou nos cinemas do Japão nesta sexta-feira, 29. O longa-metragem conta a história do homem que comandou o programa de desenvolvimento da bomba atômica americana.

A produção estreou nas salas de cinema dos Estados Unidos e de vários países em julho do ano passado, na mesma época do filme Barbie. O filme da famosa boneca estreou no Japão em agosto.

Nenhuma explicação oficial para que Oppenheimer demorasse tanto para estrear no Japão foi apresentada, no entanto, de acordo com especulações, o filme pode retratar uma situação sensível para os japoneses, já que o país foi a única vítima da bomba concebida pelo projeto liderado por Robert Oppenheimer.

No final da segunda guerra mundial, em 1945, 140 mil pessoas morreram em Hiroshima e 74 mil em Nagasaki, após ofensivas com bombas atômicas dos Estados Unidos.

Segundo informações, não havia sinal dos cartazes promocionais do filme na sala de cinema no centro de Tóquio, onde Oppenheimer estava sendo exibido.

Em todo o mundo, o sucesso arrecadou quase US$ 1 bilhão nas bilheterias.