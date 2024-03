Após nudez no Oscar, John Cena recebe oferta milionária de site adulto | A TARDE

John Cena surpreendeu a todos no Oscar ao fazer uma aparição "ousada", após surgir seminu para anunciar o vencedor do prêmio de Melhor Figurino da noite. Sua performance chamou a atenção de todos, tanto que logo após o evento, o ator recebeu uma oferta milionária de um site de conteúdo adulto.

Segundo o The Mirror, do Reino Unido, Daryn Parker, proprietário da CamSoda, ofereceu a Cena US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,5 milhões na cotação atual) para realizar um show ao vivo, sem roupas, através da webcam.

No e-mail enviado a Cena, o empresário elogiou sua forma física e mencionou que estava acompanhando seus melhores momentos no ringue. "Há muitas pessoas que adorariam vê-lo se desfazer de seus icônicos Jorts (uma espécie de bermuda) e mostrar os verdadeiros 'five knuckle shuffle'", declarou.

A expressão "five knuckle shuffle" é uma gíria britânica que se refere à masturbação, além de ser uma referência dupla a um golpe característico de John Cena. O ator, que esteve em filmes como “Argylle – O Superespião” e “Barbie”, ainda não se pronunciou.