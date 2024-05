Após temporada final, “Dom” pode ganhar spin-off | A TARDE

A terceira e última temporada de “Dom” chegou ao Prime Video na última sexta-feira, 24. A estreia conclui a saga épica de dor, dependência química e amor paterno vividas por Pedro Dom, o “bandido gato” vivido por Gabriel Leone, e pelo seu pai, Victor Dantas (Flavio Tolezani).

Mas os fãs que sentirem saudades das desventuras da dupla podem ganhar um motivo para comemorar, isso porque Tony Bellotto, autor do livro que inspirou a série, não descarta novas obras inspiradas no universo de Dom.

Ao Cineinsite A TARDE, o escritor e também guitarrista e vocalista dos Titãs disse que o projeto ainda não existe, mas que consegue pensar em outros personagens que protagonizassem as próximas histórias. Vale lembrar que a segunda temporada trouxe, além dos sete episódios focados em Dom, um bônus com a primeira missão do jovem Victor Dantas (Filipe Bragança) no meio da ditadura militar.

“Eu acho que apesar de o Pedro ter morrido, realmente, o Victor é um personagem muito forte A Jasmin [namorada de Dom na série] também, principalmente. Então, pode ser uma ideia, mas o projeto não existe”, afirmou ele.

Para o artista e autor de romances policiais, a terceira temporada da série se destaca pela ação desenfreada. “É um drama sobre pai e filho, mas tem um fundo policial. Às vezes é difícil a ficção brasileira de crime concorrer com a realidade, mas eu acho que a gente tem bons trabalhos de cinema e de literatura que conseguem retratar isso, e Dom é um deles”.

Final mais curto

E para a tristeza de muitos, além de ser a última, a terceira temporada de Dom é ainda mais curta do que as anteriores, tendo apenas cinco episódios. Ao Cineinsite A TARDE, os diretores Vellas e Adrian Teijido explicaram o porquê do formato reduzido.

“Esse foi um combinado entre o Breno que foi o diretor principal do projeto, mas a história também não tinha mais como ser estendida, então, eu acho que a preocupação era que ficasse um conceito um pouco novelesco”, afirmou Teijido.

A dupla contou que a segunda e a terceira temporada não foram gravadas juntas e que a segunda teve filmagens em 2021 no Uruguai, país considerado pelo Prime Video como o mais seguro em meio a pandemia de covid-19.

“Acho que teve uma vontade também de fazer uma temporada enxuta, mais intensa. Os roteiros acabaram aumentando as cenas de ação, de aventura grandiosas, todos os episódios têm pelo menos um grande evento de ação. Então houve a vontade de fazer concentrar tudo para ser quase como uma experiência mais intensa e explosiva”, completou Vellas.

Diretores Vellas [à esq.] e Adrian Teijido explicaram o porquê do formato reduzido | Foto: Alessandro Mendes

Na terceira e última temporada, Dom faz de tudo para viver como um homem livre ao lado de Jasmin (Raquel Villar) e da filha recém-nascida. Porém, com a polícia na sua cola e uma dívida com o chefe do tráfico na Rocinha, este desejo fica cada vez mais distante. Mais uma vez, o “bandido gato” precisará se arriscar e fazer o seu maior e mais arriscado assalto até então. Enquanto ele tenta o acerto de contas, Victor começa uma batalha contra o câncer, ao mesmo tempo em que tenta encontrar uma salvação para o filho.



Dom é uma série criada por Breno Silveira (In Memoriam) e produzida pela Conspiração. A temporada final foi dirigida por Adrian Teijido e Vellas, e conta com produção executiva de Lorena Bondarovsky, Renata Brandão e Malu Miranda. Os últimos cinco capítulos da série foram escritos por Fábio Mendes com os roteiristas Higia Ikeda, Priscila Gontijo e Marcelo Vindicatto.

