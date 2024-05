Final de “Dom” vai seguir o que realmente aconteceu com bandido? | A TARDE

Um dos maiores sucessos do Prime Video, a série nacional “Dom” está prestes a estrear a sua terceira e derradeira temporada. A produção é baseada na história real de Pedro Machado Lomba Neto (1981-2005), o Pedro Dom, um dos bandidos mais conhecidos do Rio de Janeiro.

Os últimos episódios só chegam ao serviço de streaming nesta sexta-feira, 24, mas o Cineinsite A TARDE já assistiu e viu o final. Nas redes sociais, alguns fãs da obra se perguntaram se a série vai seguir a realidade, afinal, apesar de ser inspirada na realidade, ela mescla a história de Dom com ficção.

O que aconteceu com o Dom na vida real?

Assim como na série, Pedro Dom era um jovem de classe média carioca, que começou a usar cocaína ainda na juventude. Por dois anos, entre 2004 e 2005, ele roubou apartamentos de luxo na Ilha do Governador, Barra da Tijuca, Recreio e Zona Sul do Rio.

Filho de um policial civil aposentado, ele invadia os imóveis com pelo menos dois comparsas. Em 2004, ao saberem que o criminoso estava a caminho da Zona Sul, os policiais montaram uma operação no Túnel Rebouças para prendê-lo.

De moto, ele acabou cercado na saída no túnel e jogou uma granada nos policiais. Quatro deles foram feridos de raspão. Dom conseguiu sair do veículo e invadiu um prédio. Conforme a polícia, no local, houve uma troca de tiros e Pedro Dom foi encontrado baleado no interior de uma lixeira. Com ele, havia uma pistola, além de joias roubadas horas antes na Ilha do Governador e um pino de granada, provavelmente, do artefato que ele jogou contra os policiais no túnel.

Cena do Túnel Rebouças | Foto: Divulgação | Prime Video

ATENÇÃO! SPOILER A SEGUIR!



O que acontece na série?

O final de Dom segue o derradeiro destino do criminoso na vida real, mas com algumas adaptações. Na série, o “bandido gato”, vivido por Gabriel Leone, assalta uma mansão para se livrar de uma dívida feita com o traficante Colibri (Murilo Sampaio), chefe da Rocinha, que vai lhe permitir viver ao lado de Jasmin (Raquel Villar) e sua filha. Ao passar pelo túnel, ele é emboscado pela equipe do delegado Ramalho (Renato Livera), cujo cargo de secretário da segurança pública do Rio dependia da captura.

Mas diferente da realidade, Dom atravessou o túnel sozinho e não com um comparsa na garupa da moto. Ao arremessar a granada contra as equipes, ele é baleado na perna e foge para um imóvel, onde é encontrado pelos policiais.

No entanto, um detalhe chama a atenção: seguindo a versão contada pelo falecido pai do criminoso, Luiz Victor Dantas Lomba, mesmo tendo se rendido, Dom é executado pelos agentes. Inclusive, o depoimento do ex-policial, contando sobre um suposto tiro encontrado no corpo do filho que indicava a execução, faz parte da cena final, marcada ainda pelas cenas de Flavio Tolezani, o patriarca da ficção, se deparando com o cadáver do caçula.

Outra mudança significativa é que o Dom de Gabriel Leone ainda consegue conhecer sua filha com Jasmin, o que não aconteceu na vida real, já que ele morreu antes. O sexo da criança, de menino para menina, também foi alterado.

Dom é uma série criada por Breno Silveira (In Memoriam) e produzida pela Conspiração. A temporada final foi dirigida por Adrian Teijido e Vellas, e contou com produção executiva de Lorena Bondarovsky, Renata Brandão e Malu Miranda. Os últimos cinco capítulos da série foram escritos por Fábio Mendes com os roteiristas Higia Ikeda, Priscila Gontijo e Marcelo Vindicatto. Antonio Pinto e Gabriel Ferreira compõem a trilha sonora original. No elenco, estão Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Raquel Villar, Isabella Santoni, Laila Garin, André Ramiro, Wilson Rabelo, Dhonata Augusto, Aline Borges, Mariana Cerrone, Renato Livera, Polliana Aleixo, Murilo Sampaio, Dalton Vigh, entre outros.

Confira o trailer da terceira temporada

