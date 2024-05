Elenco de 'Dom' se emociona com desfecho da série: "dever cumprido" | A TARDE

Um dos maiores sucessos do Prime Video, “Dom” está prestes a estrear a sua terceira e última temporada. A série brasileira, livremente inspirada em fatos reais, ganhou uma festa de lançamento nesta segunda-feira, 13, no Circo Voador, no Rio de Janeiro.

Marcado pela emoção devido ao desfecho da produção, o evento, do qual o Cineinsite A TARDE participou, contou com os principais nomes do elenco como Gabriel Leone, Flavio Tolezani, Isabella Santoni e Raquel Villar. Também estavam presentes o escritor e músico Tony Bellotto, autor de um dos livros que inspirou a série, e os diretores Adrian Teijido e Vellas.

'Dom' conta a história real de Pedro Machado Lomba Neto, mais conhecido pela alcunha Pedro Dom ou Bandido Gato, um assaltante de residências de luxo famoso por aterrorizar o Rio de Janeiros nos anos 2000, e sua relação com o pai Victor Dantas, um policial aposentado. Na terceira e última temporada, o criminoso, vivido por Gabriel Leone, faz de tudo para viver como um homem livre ao lado da amada Jasmin e da filha recém-nascida, mas acaba tendo de lidar com a polícia e com o chefe do tráfico na Rocinha.

A produção foi criada por Breno Silveira (In Memoriam) e produzida pela Conspiração, após o ex-policial Victor Lomba, pai de Dom na vida real, procurar o diretor para contar a versão dele da história que mobilizou o país nos anos 2000. Victor também buscou Tony Bellotto, que escrevia romances policiais, a fim de também transformar o relato em livro. Por incentivo da esposa, a atriz Malu Mader, o artista aceitou o desafio, mas com a condição de também poder acrescentar ficção na obra.

Segundo Tony, Breno, conhecido pelas cinebiografias que abordam relações de pai e filho como “2 Filhos de Francisco” e “Gonzaga: de Pai para Filho”, queria ir além da parte de 'true crime' de Pedro para destacar a luta de Victor para resgatar o filho da criminalidade.

“É uma tragédia grega que fala de tudo o que é mais importante dessa questão humana, o pai, o filho, a glória do anti-herói que luta contra o próprio destino”, afirma. “Pensando no Breno e no Victor Lomba, que já morreram e estavam contando essa história primeiro, a sensação de finalizar a terceira temporada é de dever cumprido”, completa.

Gabriel Leone e Flávio Tolezani, que deu vida ao pai de Pedro Dom, explicaram como construíram a relação de pai e filho, que é o pilar da série.

“Todas as nossas cenas eram de brigas, e das mais pesadas. Então era muito fácil para a gente, nos exercícios, nas improvisações e nos ensaios em si, pegando o texto, ficar nesse lugar do bater na cabeça um em cima do outro e conflito, conflito, conflito... Mas a gente estabeleceu entre nós e entre o Breno, obviamente, como a gente sentia esse norte de ser uma história de pai e filho. E a gente estava contando essa história de um pai e filho que tiveram muitos problemas de relacionamento, muitos conflitos, muita treta, mas que se amavam muito. E esse era o motivo, inclusive, um dos motivos mais fortes do Victor Lomba querer contar essa história”, explicou Leone.

Intérprete da patricinha Viviane, Isabella Santoni disse que o final da personagem surpreendeu até ela mesma.

“As pessoas se envolvem com crimes, se envolvem com uma droga, e tem dois destinos muito claros, né? Ou morrem, ou vão presas, ou conseguem se salvar. Eu acho que a Vivi vem na história com uma sede de viver, ela, com as loucuras, fez a gente se divertir bastante. Eu me diverti muito. Uma grande surpresa realmente define muito bem o que acontece com ela”.

A terceira e última temporada de Dom contará com cinco episódios, a serem lançados na próxima sexta-feira, dia 24 de maio.

*Viajou ao Rio a convite do evento.

