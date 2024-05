Ator de "Titanic" e "Senhor dos Anéis", Bernard Hill morre aos 79 anos | A TARDE

Conhecido mundialmente por papéis em "Titanic" e "Senhor dos Anéis", o ator Bernard Hill morreu na manhã deste domingo, 5, aos 79 anos.

A informação foi confirmada pelo agente do artista, Lou Coulson, à BBC. Bernard Hill interpretou o Capitão Edward Smith no filme de James Cameron, vencedor do Oscar de 1997, ao lado de atores como Kate Winslet e Leonardo DiCaprio.

Além do sucesso no filme do transatlântico, o artista também teve destaque como rei Théoden na trilogia "Senhor dos Anéis", uma adaptação dos livros de alta fantasia de John Ronald Reuel Tolkien. Os filmes acumulam 30 indicações ao Oscar e 17 estatuetas.

Outra atuação notável foi ao interpretar Yosser Hughes no drama "Boys from the Blackstuff".

A causa da morte e data para o sepultamento não foram informadas.

