Ator relata casos sobrenaturais em gravação dos Mamonas: "peruca voou" | A TARDE

Atores que participaram das gravações de “Mamonas Assassinas: O Filme”, produção que conta a história do irreverente grupo musical, disseram ter presenciado fenômenos sobrenaturais. Em Salvador para a pré-estreia do longa, o ator Ruy Brissac, responsável por dar vida ao baiano Dinho, afirmou que chegou a chorar após sentir uma presença muito forte do vocalista, morto em um trágico acidente de avião, ao lado dos companheiros de banda.

"O primeiro dia de gravação foi em Itaquaquecetuba (SP), e lá é o sítio dos Mamonas Assassinas, do Dinho, até hoje. A dona Célia [mãe do Dinho] falava muito que ele ia lá e gostava de ficar no cantinho rezando e agradecendo a Deus por tudo que tinha acontecido na vida dele", contou o ator em conversa com o Cineinsite A TARDE.

Ele afirmou que, ao pisar na sala, se arrepiou. "Eu senti uma energia muito forte, uma presença muito forte e eu desabei a chorar, chorei muito. Eu não choro fácil, e naquele momento eu chorei demais, eu vi, senti que eles estavam ali, que o Dinho estava ali, e então, agradeci muito por estar nesse papel, que é uma honra para mim".

Ele contou ainda que naquele dia, durante o almoço, uma pilha de pratos se quebrou. "A peruqueira estava no bastidor e uma peruca saiu voando do nada. Ela [Célia] tomou um susto, saiu correndo e falou 'eu não fico aqui, eu não fico aqui'. Eu falei: não, fica a energia é boa, energia positiva, quer dizer que a gente está no caminho certo e na hora certa".

Confira o depoimento de Ruy:

A atriz baiana Violeta Samo, que participa de uma cena que retrata uma das primeiras apresentações do grupo, pontua que como alguns dos atores do longa eram familiares da banda, a energia nas gravações era forte. No entanto, ela diz que essa "presença" não era ameaçadora e não interferiu no humor do elenco durante os bastidores.



"O próprio vestido do Dinho é o original que foi usado na época que eles se apresentaram. Então, com certeza, há toda uma egrégora. Mas eu ri muito no set para começar, a gente riu muito, pois a cada cena que iam gravando e repetindo, a gente ia rindo muito, e isso faz muito parte da banda, então, isso com certeza, senti dentro do set".

A pré-estreia de “Mamonas Assassinas: O Filme” foi realizada no UCI Oriente do Shopping Barra. A informação já havia sido antecipada pelo Cineinsite A TARDE. O filme estreia exclusivamente nos cinemas no dia 28 de dezembro.

O filme promete emocionar e divertir novas e antigas gerações, revivendo os clássicos “Pelados em Santos”, "Vira-Vira", "Robocop Gay" e tantos outros sucessos. Além de Ruy e Violeta, o elenco conta ainda com Beto Hinoto, interpretando seu tio Bento, guitarrista da banda; Rhener Freitas interpreta o baterista Sérgio Reoli; Adriano Tunes faz o baixista Samuel Reoli; e Robson Lima interpreta Júlio Rasec, responsável por teclado, percussão e vocais na banda.