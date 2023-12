"Mamonas Assassinas nos ensinaram a acreditar no sonho", diz ator | A TARDE

No final dos anos 90, o Brasil inteiro foi tomado pela onda de alegria dos Mamonas Assassinas. A banda, que conquistou adultos e crianças graças ao seu humor e irreverência, só teve o fim decretado após um acidente aéreo que terminou com a morte dos cinco integrantes.

No entanto, o legado do grupo musical parece não ter morrido. Como o Cineinsite já havia antecipado, terra natal do vocalista Dinho, a Bahia recebeu, na noite desta terça-feira, 19, a pré-estreia de “Mamonas Assassinas: O Filme”. O evento, que ocorreu no UCI Oriente do Shopping Barra, contou com a presença do ator e cantor Ruy Brissac, responsável por dar vida ao baiano no longa.

Ao Cineinsite A TARDE, o paulista contou que estar na Bahia é uma honra e tem significado especial, pois Dinho nasceu em Irecê e amava o estado.

"O Dinho nasceu em Irecê, né? E nunca fui, mas tenho muita vontade de conhecer. Eu participei do musical dos Mamonas há um tempo atrás na Concha Acústica e foi maravilhoso", lembra o ator.

Intérprete de Dinho, Ruy Brissac foi pura simpatia durante a pré-estreia em Salvador | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Para a construção do artista, um dos maiores responsáveis por dar o tom cômico tão característico da banda, Ruy contou que precisou mergulhar na história e acervo do grupo. Mas essa não é a primeira vez dele como Dinho, pois, antes do filme, o ator e cantor já interpretava o baiano durante "O Musical Mamonas", que, inclusive, passou por Salvador em 2016 e 2018.

"Eu procurei viver realmente o personagem, quando a gente estava na sala de ensaio, a gente fechava a porta, eu vivia como o Dinho eu falava como o Dinho, andava como o Dinho, eu respondia como o Dinho, para que todos os trejeitos dele se tornassem naturais em mim".

O longa não aborda o fatídico acidente de avião que matou os Mamonas. Ruy ressalta que o filme, na verdade, deixa uma mensagem de alegria e inspiração.

"Na verdade, os Mamonas Assassinas nos ensinam muitas coisas até hoje. Primeiro, acreditar no sonho, porque se você não acreditar em você, acreditar no sonho, perseverar, nada acontece. Segundo, também que eles provaram que a vida tem que ser mais leve, né? Nos ensinavam isso, deixar a vida um pouco mais leve, um pouco mais tranquila".

"É uma história nossa, uma história Brasil, a gente mostra essa história de superação, dos perrengues, de como eles construíram e aonde eles chegaram", completou ele, que assistiu ao filme junto com o público e ainda deu uma palhinha de "Pelados em Santos". Veja:





Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Além de Ruy, o elenco conta ainda com Beto Hinoto, interpretando seu tio Bento, guitarrista da banda; Rhener Freitas interpreta o baterista Sérgio Reoli; Adriano Tunes faz o baixista Samuel Reoli; e Robson Lima interpreta Júlio Rasec, responsável por teclado, percussão e vocais na banda.

O roteiro, assinado por Carlos Lombardi (conhecido por obras como “Quatro por Quatro”, “Quinto dos Infernos”), conta a história dos cinco integrantes e suas desventuras antes de se tornarem os Mamonas Assassinas, desde quando ainda eram a banda Utopia.

"Mamonas Assassinas: O Filme" estreia exclusivamente nos cinemas no dia 28 de dezembro.

Confira o trailer: