Atores de Friends não comentaram morte de Matthew Perry; saiba motivo | A TARDE

Diversas pessoas, entre artistas e fãs, lamentaram profundamente a morte do ator Matthew Perry, de 54 anos, no último fim de semana. Ele ficou mundialmente conhecido por interpretar o personagem Chandler Bing, na sitcom americana 'Friends', que durou por 10 temporadas, entre 1994 e 2004.

Nas redes sociais, entretanto, uma postura causou estranheza por parte do público. Até o momento, nenhum dos outros cinco atores que participaram de 'Friends', junto com Perry, se pronunciou sobre o falecimento. Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courtney Cox e Matt LeBlanc sequer mencionaram a morte do amigo.

De acordo com o site Page Six, o motivo desse silêncio seria que o quinteto deve fazer um comunicado em conjunto. Os cinco atores ainda estariam se recuperando da morte inesperada de Perry antes de falar publicamente do assunto.

“O elenco está sofrendo com a perda de seu 'irmão', porque isso é o que Matty era – um irmão para eles. É simplesmente devastador [...] Todo eles estão próximos e estão arrasados, porque estiveram juntos nos melhores e nos piores momentos de suas vidas”, diz trecho da reportagem do Page Six.

Além de Friends, Perry atuou em filmes e séries como 'Growing Pains', 'Studio 60 on the Sunset strip', 'Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon', 'Go On', 'Meu Vizinho Mafioso', 'E Agora, Meu Amor?'.

O ator ainda enfrentou uma série de problemas em sua vida pessoal relacionado ao vício de álcool e drogas. Ele falou sobre o assunto na biografia 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing', lançada em novembro de 2022.