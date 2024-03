Autores de “Naruto” e “One Piece” lamentam morte de Akira Toriyama | A TARDE

O autor de “Naruto”, Masashi Kishimoto, e o de “One Piece”, Eiichiro Oda, lamentaram a morte do mangaká Akira Toriyama, criador de “Dragon Ball”. Toriyama, que tinha 68 anos, morreu no dia 1º de março, devido a um hematoma subdural.

Na carta de Kishimoto, o autor diz: “Honestamente, não sei o que escrever ou como escrever sobre algo tão repentino”. Ao longo do texto, ele recorda do momento em que se conheceram. “Quando nos conhecemos pela primeira vez, eu estava tão nervoso que não consegui dizer uma palavra.”



Leia a carta de Kihimoto na íntegra:



Honestamente, não sei o que escrever ou como escrever sobre algo tão repentino.



Porém, por enquanto, gostaria de expressar meus pensamentos e sentimentos ao Toriyama-sensei, algo que gostaria que ele tivesse me perguntado algum dia.

Eu cresci com Dr. Slump nas séries iniciais do ensino fundamental e Dragon Ball nas séries superiores, e era natural para mim ter seu mangá ao meu lado como parte da minha vida diária.



Mesmo que eu tenha tido uma experiência ruim, assistir Dragon Ball toda semana me fez esquecer disso. Foi um alívio para mim, um garoto do campo que não tinha nada.

Porque Dragon Ball foi muito divertido!

Foi quando eu era estudante universitário. De repente, o Dragon Ball que fazia parte da minha vida há tantos anos acabou.

Senti uma incrível sensação de perda e não sabia o que esperar.

Mas, ao mesmo tempo, foi também uma oportunidade para compreender verdadeiramente a grandeza do professor que criou Dragon Ball.

Também quero criar trabalhos como o seu!

Eu quero ser como meu professor!

À medida que segui os passos do meu professor e aspirava a me tornar um artista de mangá, esse sentimento de perda começou a desaparecer.

Porque fazer quadrinhos era divertido.

Consegui encontrar uma nova diversão seguindo meu professor.

Meu professor sempre foi meu guia.

Eu admirei isso.

Peço desculpas pelo transtorno, mas gostaria de expressar minha gratidão ao professor.

Para mim, ele era o deus da salvação e o deus do mangá.

Quando nos conhecemos pela primeira vez, eu estava tão nervoso que não consegui dizer uma palavra.



Porém, depois de encontrá-lo diversas vezes no comitê de seleção do Prêmio Tezuka, conseguimos conversar.

Como Dragon Ball Children, eu e o Sr. Oda voltamos a ser crianças, e quando conversamos animadamente sobre o quanto Dragon Ball era divertido, como se estivéssemos competindo um com o outro, esqueci como ele parecia um pouco envergonhado e sorriu para eu. Eu não posso.

Acabo de receber a notícia da morte do meu professor.



Sinto uma sensação de perda ainda maior do que quando Dragon Ball acabou...

Ainda não sei como lidar com esse buraco no meu coração.

Agora não consigo nem ler meu Dragon Ball favorito.

Não sinto que consegui escrever corretamente esta frase que quero transmitir ao meu professor.

Todos ao redor do mundo ainda estavam ansiosos para ver seu trabalho.

Se o único desejo de Dragon Ball realmente se tornar realidade... me desculpe...

Talvez isso seja egoísta, mas é triste, sensei.

Obrigado, Akira Toriyama-sensei, por todos os trabalhos divertidos que você realizou nos últimos 45 anos.



E muito obrigado pelo seu trabalho duro.

Temos certeza de que os demais familiares ainda estão profundamente feridos.



Por favor, cuide-se.

Rezo para que o Sr. Akira Toriyama descanse em paz.

Autor de “One Piece” presta condolências

Além de Masashi Kishimoto, quem também homenageou Akira Toriyama foi o criador de “One Piece”, Eiichiro Oda, que prestou suas condolências ao amigo. Na mensagem, Oda disse que “é muito cedo” e expressou seu “respeito e gratidão”.



“Admiro muito você desde criança, e até me lembro do dia em que você me chamou pelo nome pela primeira vez”, escreveu Oda. “Espero que o céu seja um mundo agradável tal como você o imaginou”, continuou.

Leia a carta na íntegra:



É muito cedo.



O buraco é muito grande.

A ideia de nunca mais ver você me enche de tristeza.



Admiro muito você desde criança, e até me lembro do dia em que você me chamou pelo nome pela primeira vez. Também sinto falta do dia em que me diverti muito com o Sr. Kishimoto no caminho para casa, desde o dia em que ele usou a palavra “amigo” para nos referir. Também me lembro da última conversa que tivemos. Ele é uma das pessoas que pegou o bastão da época em que ler mangá deixaria você estúpido, e criou uma era onde adultos e crianças leem e gostam de mangá.



Ele nos mostrou o sonho de que o mangá pode fazer coisas assim e que podemos ir para o mundo. Ele me deu. Foi como assistir a um herói avançando. A emoção e o entusiasmo da serialização de Dragon Ball provavelmente estão enraizados na infância não apenas de artistas de mangá, mas também de criadores ativos em todos os setores. Essa existência é uma grande árvore. Para os artistas de mangá da minha geração que estiveram no mesmo palco, quanto mais me aproximava das obras de Toriyama, mais percebia que elas tinham uma presença maior. Quase assustador. Mas estou muito feliz em ver o homem tranquilo novamente. Porque amamos Toriyama-sensei no nível sanguíneo. Gostaria de expressar meu respeito e gratidão ao mundo ricamente criativo que Toriyama-sensei deixou para trás e orar por seu repouso do fundo do meu coração. Espero que o céu seja um mundo agradável tal como você o imaginou.



O enterro de Toriyama já foi realizado pela família: seu filho Sasuke e a esposa Nachi Mikami.