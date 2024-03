Famosos brasileiros prestam homenagens a criador de Dragon Ball | A TARDE

No mundo do entretenimento, uma onda de tristeza e pesar varreu as redes sociais com a notícia da morte de Akira Toriyama, o renomado mangaká japonês responsável pela criação do icônico "Dragon Ball". Toriyama, que cativou gerações com sua obra-prima, faleceu aos 68 anos de idade, deixando para trás um legado imensurável e milhões de fãs ao redor do mundo.

Celebridades de diversas áreas manifestaram condolências e compartilharam memórias em relação ao impacto que Toriyama teve em suas vidas.

A atriz Alice Wegmann lembrou do encontro entre Akira e o ídolo da Fórmula 1, Ayrton Senna. Francisco, filho de Preta Gil, disse que “aprendeu muito com Dragon Ball” e chamou Akira de “herói da sua infância”.

Confira as homenagens: