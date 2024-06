Baseada em eventos reais, série nacional abordará crime no século XIX | A TARDE

“Americana”, série baseada em fatos históricos do Star+ que vai estrear após a fusão com o Disney+, foi um dos destaques do evento realizado pela plataforma de streaming da empresa do Mickey Mouse no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 4, para o qual o Cineinsite Portal A TARDE foi convidado. A atriz Larissa Nunes (“Anderson Spider Silva”), que integra o elenco do programa e marcou presença na celebração, deu detalhes sobre a sua personagem, a Sebastiana.



“[Ela é] narradora dessa história, ela se envolve em um crime e, juntamente com o personagem Tobias, que quem faz é o um incrível Caco Ciocler, a gente investiga um assassinato nessa cidade misteriosa, cheia de figuras bem peculiares, como um reverendo bem estranho e que acaba sendo a alvo da investigação da Sebastiana”, explicou.

É uma série muito especial de falar sobre ela, porque ela traz um elenco cheio de estrelas nacionais, é uma honra para mim poder contar essa história e tem o protagonismo preto. Larissa Nunes atriz

Larissa Nunes destacou também que a narrativa da série vai envolver o público. “Essa coisa de você encontrar um lugar e você não entender muito bem, e a cidade toda é cheia de personagens misteriosos. A cada momento que a Sebastiana vai encontrando pistas desse assassinato, ela também acaba encontrando pistas sobre quem ela é”, pontuou.

“Eu acho que tem uma coisa muito interessante nessa época que envolve isso, envolve identidade, envolve também esse lugar do assassinato, do crime como algo que é muito do contexto brasileiro, que mistura tanto a questão da vida dos confederados, a abolição, a escravidão e muitas outras coisas que acabam se envolvendo nessa trama policial”, completou.

O programa se passa em 1876 e acompanha o misterioso assassinato de uma menino na pequena Vila Americana, interior do Brasil, onde confederados se instalaram depois da Guerra Civil nos EUA, no século 19. O caso ganha atenção de Tobias, que enxerga a oportunidade como um reconhecimento profissional.



O elenco de “Americana” conta também com David Júnior, Zezé Motta, Maria Luiza Mendonça e Bruno Gissoni.



Segundo o jornal O Globo, as duas temporadas, cada uma com seis episódios, foram gravadas de uma só vez. A direção é de Maurílio Martins, também um dos criadores. A cidade cenográfica onde acontecerão os trabalhos está em construção num terreno em São Paulo.

