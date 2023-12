Bomba! Saiba onde será a pré-estreia do filme de Beyoncé em Salvador | A TARDE

Uma megaestrutura está sendo montada no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, para a pré-estreia do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé" nesta quinta-feira, 21. E tem mais: ainda há a possibilidade da diva Beyoncé aparecer em solo soteropolitano.

Será? Fãs suspeitam que Beyoncé já está no Brasil e vem a Salvador

Imagens enviadas com exclusividade por uma fonte da coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, mostram a montagem do palco onde a cantora Beyoncé deve comandar um show para três mil pessoas. O show, fechado para convidados, deve contar com a participação de uma atração local e com apresentação do grupo de dança Afrobapho.

Confira foto da estrutura