Cineastas baianos ganham prêmio na República Dominicana

Responsáveis pelos projetos receberam tutorias de fortalecimento da escritura cinematográfica - Foto: Divulgação

Os cineastas baianos Isaac Donato e Marília Cunha foram premiados pelo projeto “O passe de Gil” no MiradasAfro, laboratório de desenvolvimento de longa-metragem, realizado entre 10 e 29 de junho, na República Dominicana.

A cerimônia de encerramento contemplou o Prêmio MiradasDoc, que consiste em assessoria em desenvolvimento e internacionalização do projeto. As atividades serão realizadas em outubro, em Tenerife, na Espanha.

Nesta quarta edição, a Incubadora MiradasAfro contou com oito projetos selecionados do Equador, África do Sul, Cuba, Colômbia, República Dominicana e Brasil. As propostas abordam questões da afro-diáspora, com perspectiva decolonial.

Durante três semanas, os responsáveis pelos projetos receberam tutorias de fortalecimento da escritura cinematográfica, seguido de consultorias de produção para a revisão do dossier, orçamento, plano de financiamento, mercados e fundos internacionais.