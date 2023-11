Elenco de Friends se reúne para se despedir de Matthew Perry | A TARDE

O elenco da série "Friends" se reuniu nesta sexta-feira, 3, para se despedir de Matthew Perry, que morreu no dia 28 de outubro, vítima de um afogamento em sua residência em Los Angeles. O funeral foi privado e recebeu poucas pessoas, como familiares e amigos do ator.

Dois dias após a morte, os cinco atores que fizeram parte do elenco de Friends se manifestaram em conjunto. "Estamos todos totalmente arrasados ​​​​com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família", dizia o comunicado.

Fotos aéreas mostram o momento em que Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer e Lisa Kudrow chegaram ao local onde foi realizada a cerimônia. Apesar de não aparecer nas imagens, LeBlanc compareceu para dar o último se despedir do eterno Chandler Bing. A morte do ator pegou todos de surpresa.

Testes toxicológicos foram realizados e nenhuma droga foi encontrada no organismo do ator. Matthew tinha lançado uma biografia em 2022, em que falava sobre o vício em álcool e remédios, relembrou a jornada como ator, romances como o que viveu com Julia Roberts e a nova fase da vida.

Um dia antes da morte, o ator foi visto almoçando com uma amiga, a repórter Athenna Crosby. De acordo com a Quem, ela disse que Matthew estava em uma boa fase e "100% sóbrio", diferente dos boatos circulados. Segundo a revista, Athenna ainda afirmou que o ator estava trabalhando em um filme biográfico e que tinha planos de convidar Zac Efron, ator com quem fez o filme “17 Outra Vez”.

Sepultamento

O ator americano Matthew Perry, conhecido por seu papel como Chandler Bing em "Friends", foi sepultado na sexta-feira, 3, em um cemitério de Los Angeles. O funeral, que durou cerca de duas horas, foi celebrado no Forest Lawn Memorial Park, perto dos estúdios Warner Bros", informou a People, citando uma fonte não identificada.

Além do elenco de "Friends", a mãe, o pai e o padrasto de Perry também estiveram presentes.