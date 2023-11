Matthew Perry é enterrado em cemitério próximo ao estúdio de 'Friends' | A TARDE

O ator Matthew Perry, que foi encontrado afogado na banheira de sua casa, em Los Angeles, foi enterrado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, nos Estados Unidos, próximo de Hollywood Hills e dos estúdios da Warner, onde filmou a série ‘Friends’. As informações são do site TMZ

Os atores da série, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, participaram do funeral de Matthew Perry. A cerimônia foi reservada, com cerca de 20 convidados, e não contou com a presença da imprensa nem com registros oficiais.

A morte não foi causada por overdose de fentanil e metanfetamina, segundo o resultado da autópsia e não foram encontrados resquícios dos opióides no corpo do ator.

Perry fez papel de Chandler Bing no seriado, e pode ganhar uma estrela na calçada da fama ao lado de Cox e Aniston, atrizes que também fizeram parte do elenco de "Friends".

Segundo o site TMZ, a Câmara de Comércio de Hollywood disse que adoraria homenagear o ator com uma estrela e uma cerimônia póstuma, mas que cabe à sua família decidir se isso vai acontecer.