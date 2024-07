Fãs criam memes divertidos sobre 4º episódio de ‘A Casa do Dragão’

Aemond montado em Vhagar - Foto: Reprodução | HBO

‘A Casa do Dragão’ se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após a exibição do quarto episódio, que aconteceu nesse domingo, 7. O capítulo, que foi marcado por interações interessantes e pelo começo da guerra civil da Casa Targaryen, gerou diversos memes sobre uma morte chocante do episódio e os dragões do programa.

Confira algumas reações:

obrigada por tudo rhaenys targaryen, nunca esqueceremos da rainha das fofocas, fundadora da instituição mãe de lgbt e montadora da rainha vermelha, você foi A MULHER #hotd pic.twitter.com/msO3qlpRcM — ivy \W/ (@merasnixx) July 8, 2024

tópico vhagar: só se garante na briga se escondendo e atacando por trás



pic.twitter.com/0OhAQSiHP3 — astro, jurídico caraxes (@astroxplicit) July 8, 2024

A Rhaenyra: Meu Deus pq o Daemon não envia logo uma mensagem



Enquanto isso Daemon em Harrenhal: pic.twitter.com/Ym7EeZ4Iq2 — Laay | Rhaenyra the cruel | 🇵🇸 (@targaryenstan_) July 5, 2024

o aegon assim em cima do sunfyre pic.twitter.com/Oq0bO6Wr75 — cristal de lioncourt ४ (@darklaufey) July 8, 2024