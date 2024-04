Filme de terror de Bambi ganha teaser; assista | A TARDE

“Ursinho Pooh: Sangue e Mel”, versão de terror do Ursinho Pooh, abriu a porta para mais uma versão sangrenta de clássicos da Disney. Dessa vez, o Bambi vai ganhar um novo filme chamado “Bambi: The Reckoning”, que ganhou o seu primeiro teaser nesta quarta-feira, 3.

Assista ao teaser:

Segundo o perfil oficial da Umbrella Entertainment, produtora de ambos os filmes, a trama conta a história de Xana (Roxanne McKee) e seu filho Benji (Tom Mulheron), que se envolvem em um acidente de carro e logo são caçados pela cruel máquina de matar, o Bambi.

