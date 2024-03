Internautas acusam imprensa sul-coreana de embranquecer Zendaya | A TARDE

O elenco de 'Duna: Parte 2' está percorrendo o mundo em campanha de divulgação do filme. Em movimento recente, Zendaya, Timothée Chalamet e Austin Butler cumpriram agenda na Coreia do Sul. No país, eles participaram de encontro com políticos locais, no último dia 21. E internautas criticaram a forma como a atriz foi apresentada por parte da imprensa.

De acordo com os internautas do X, antigo Twitter, as fotos de Zendaya passaram por tratamento de edição, visando o seu clareamento.

Em resposta, portais e empresas que atuam na produção de conteúdo sul-coreano disseram que o tom mais 'pálido' da atriz foi fruto da iluminação e maquiagem, em avaliação feita no momento da realização das fotos.

Zendaya for the ‘DUNE: Part Two’ press conference in Seoul, South Korea! pic.twitter.com/cwEKEAzl25 — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) February 21, 2024